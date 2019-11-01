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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов назвал слабоумием призыв НАТО вернуть Крым Украине

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Признаком политического слабоумия назвал глава Крыма Сергей Аксенов вчерашний призыв комиссии Украина-НАТО вернуть Киеву контроль над Крымом. Такое заявление политик сделал на своей странице в Facebook.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Вопрос закрыт раз и навсегда, - считает Аксенов. - Не думаю, что кто-то в НАТО всерьез верит в реальность такого развития событий. Это скорее ритуальные заклинания, призванные продемонстрировать поддержку Киева и неизменность курса альянса на "сдерживание" России.

По мнению главы региона, многие западные политики и входящие в Североатлантический альянс политики постоянно твердят про необходимость возвращения Крыма Украине только ради того, чтоб беспрерывно генерировать негативный информационный фон вокруг российского полуострова. Но делать это все сложнее в условиях постоянных деловых и туристических визитов в Крым иностранцев.

- К нам едут десятки иностранных делегаций и сотни тысяч украинских туристов, - подчеркивает Аксенов. - В нынешнем году их было уже больше миллиона. Можно считать это своего рода "народным голосованием" граждан Украины о признании российского статуса Крыма.

Аксенов вновь напомнил, что США и их сателлиты относятся к полуострову, как к куску незаселенной людьми земли.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Заявление комиссии Украина-НАТО отражает отношение альянса и Киева к Крыму, как к территории без людей, выбор и само существование которых можно просто игнорировать, - считает политик. - Именно такой подход привел к распаду соседней страны в 2014 году и гражданской войне. К сожалению, со сменой власти подходы не изменились и не стали более адекватными. Это плохо прежде всего для самой Украины.

Напомним, накануне комиссия Украина-НАТО в своем заявлении призвала Россию вернуть контроль над Крымом Украине, допустить на полуостров международных наблюдателей, а также осудило наращивание Россией военной мощи в Крыму.

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