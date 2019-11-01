Мэром Ялты стал Имгрунт

Главой администрации Ялты избран Иван Имгрунт. Такое решение единогласно приняли депутаты Ялтинского горсовета.

Он отметил, что понимает, насколько ответственен этот пост, и пообещал сделать все от него зависящее для развития города. Первым делом Имгрунт считает необходимым навести в городе санитарный порядок, разобраться с проблемными коммуникациями, создать комфортные условия жизни для горожан и отдыха для гостей.

Напомним, в конкурсе на должность главы администрации участвовали четыре человека. В финал, помимо Имгрунта вышел руководитель Форосского территориального органа администрации Василий Стецив.

Досье "РГ"

Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде. Окончил Уральский государственный юридический университет по специальности "Правоведение". Сначала работал в органах прокуратуры, потом был избран главой муниципального образования Белореченский район (Краснодарский край). В феврале - мае 2019 года являлся помощником председателя Совета министров РК, в июле стал замглавы администрации Ялты, в августе - первым замом. 4 октября (после отставки мэра Алексея Челпанова) был назначен исполняющим обязанности главы.