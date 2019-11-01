Минтранс: Пассажиры поедут в Крым по железной дороге уже в 2019 году

Минтранс определился с перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым, говорится в официальном сообщении ведомства. Им стала компания "Гранд Сервис Экспресс", которая ранее выступила с соответствующей инициативой.

Как уточняет министерство, пассажиры отправятся в Крым по железной дороге уже в 2019 году, после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив. Движение будет организовано от Москвы до Симферополя и от Санкт-Петербурга до Севастополя.

Для транспортного сообщения между материком и полуостровом Росжелдор разработал маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности. В частности, она осуществляет перевозки на одном из самых популярных в России маршрутов из Москвы в Санкт-Петербург.