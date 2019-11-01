Названа стоимость единых ски-пассов на горных курортах Сочи

В предстоящем зимнем сезоне в Сочи заработает единый ски-пасс на всех местных горных курортах - "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" (бывший "Горки Город").

Туристам предлагается несколько тарифов для катания на горных лыжах, сообщили "РГ" в пресс-службе минкурортов. Сезонный ски-пасс распространяется на дневное и вечернее катание. Дневной ски-пасс действует один день и только на дневное катание - с 08:30 до 16:00. Также есть абонементы на дневное катание на несколько дней (от двух до восьми).

Стоимость разовых билетов и абонементов будет варьироваться и зависимости от сезона: "высокий" - до 27 декабря и с 8 января до 4 апреля, "пик" - с 28 декабря до 7 января и "весенний снег" - с 6 апреля. Единый ски-пасс можно будет приобрести на всех трех курортах.

По словам сотрудников турфирм, чем больше дней в тарифе, тем ниже стоимость дня катания по абонементу. Например, разовый билет будет стоить в "высокий" период для взрослых 3300 рублей, детский (от 7 до 14 лет) - 1700, в "пик" - 3900 и 1900, а в "весенний снег" - 2000 и 1000. Цена ски-пасса на восемь дней в период "пик" - 25 200 и 12 600 рублей, в "высокий" - 21 600 и 10 800. Сезонный абонемент обойдется в 50 тысяч и 18 тысяч 900 рублей. Стоимость бесконтактной карты для записи ски-пасса составляет 100 рублей.

Гостям будет доступен как единый ски-пасс, так и ски-пасс, позволяющий кататься на одном из выбранных горных курортов. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов станет курсировать бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса.

Продажи стартуют в декабре. Зимний сезон начнется ориентировочно 20 декабря, а завершится примерно в конце апреля.

Кстати

Впервые в России горнолыжникам и сноубордистам станет доступна масштабная зона катания - более 177 километров снежных трасс - по одному билету. На "Розе Хутор" протяженность горнолыжных трасс составляет 102 километра, в горно-туристическом центре "Газпром" (Лаура и Альпика) - более 45 километров, на курорте "Красная Поляна" - 30 километров.