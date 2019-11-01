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01.11.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд закрыл дело о мате на концерте группы "Ленинград" в Ростове

Текст: Александр Гавриленко
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мировой суд прекратил административное производство в отношении компании "Медиашоу", которая организовывала концерт группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону 13 сентября. Фирму хотели наказать за использование музыкантами нецензурной брани.

Суд не нашел в материалах дела состава административного правонарушения, передает ТАСС. Компания своей вины не признавала. Более того - она отказалась от участия в заседании, предоставив суду свои письменные возражения. Оказалось, что у организаторов было гарантийное письмо от исполнителей с обещанием не ругаться матом на сцене.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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"Организатором концерта были предприняты все действия, направленные на исключение нецензурной брани. Перед концертом обществом было получено от артистов гарантийное письмо об отказе артистов в употреблении нецензурной брани", - говорится в пояснении.

Представитель управления Минкультуры России по ЮФО и СКФО отметила, что о существовании такого договора в ведомстве до суда не знали. Чиновники якобы по просьбе донского управления МВД направляли "Медиашоу" предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. На концерте один из полицейских записал видео, на котором зафиксированы факты исполнения песен с нецензурными словами и выражениями.

По данным агентства, лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову еще может грозить штраф за мелкое хулиганство. Заявление в полицию на артиста также написала сотрудница управления Министерства культуры по ЮФО.

Происшествия Правосудие Суд Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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