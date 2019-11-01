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01.11.2019 18:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер для мелководья

Текст: Наталья Коротченко

Круизный теплоход "Золотое кольцо" торжественно спустили на воду на астраханском судостроительном заводе "Лотос". Это первый в России проект пассажирского лайнера для работы на мелководье. Трехпалубное 80-метровое судно на 180 человек сможет проходить на глубине до 1,2 метра.

Фото: пресс-служба ФГУП "Росморпорт"
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- Раньше такие суда не строились, это - ответ времени, в связи с маловодностью рек, - сообщил "РГ" гендиректор компании-заказчика Дмитрий Галкин, - Из-за проблем с мелководьем сегодня в стране используется только половина имеющихся водных путей. Такие суда позволят расширить географию речных круизов в России в два раза.

Теплоход будет работать по маршруту Нижний Новгород - Москва с заходом в центр столицы между Северным и Южным речными вокзалами. В настоящее время на заводе достраивается второй круизный лайнер этого проекта, спуск запланирован на 2020 год.

Как сообщала "РГ", в мае на судоверфи завода прошла церемония спуска на воду первого в истории отечественного кораблестроения пятизвездочного круизного лайнера "Петр Великий".

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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