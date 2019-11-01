Екатеринбуржец "заминировал" самолет, чтобы помочь опаздывающей подруге

Житель Екатеринбурга, который сообщил о ложном минировании самолета в аэропорту Кольцово, сделал это, чтобы помочь своей подруге. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Напомним, пассажирский самолет, который накануне вечером должен был вылететь из Екатеринбурга в Сургут, был задержан на несколько часов в аэропорту Кольцово из-за телефонного звонка о бомбе на борту. Всех пассажиров пришлось эвакуировать, был проведен повторный досмотр багажа и самолета. Взрывных устройств обнаружено не было. Задержанный рейс вылетел в 00.13 по местному времени.

Злоумышленника удалось оперативно задержать. Им оказался 37-летний житель Екатеринбурга, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пояснил правоохранителям, что он решил сообщить о "минировании" самолета, чтобы помочь своей знакомой, которая опаздывала на данный рейс.

Теперь в отношении лжеминера возбуждено уголовное дело по части 2 стать 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).