В Тюмени самолет готовится к экстренной посадке из-за отказа двигателя

Новости

Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом во Франции 18:27
Золото Косторной на этапе Гран-при по ошибке вручили американке 18:17
Назван любимый салат итальянцев 17:49
МЧС предупредило жителей Астраханской области о запахе гари 17:46
В администрации президента Украины опровергли драку Богдана и Баканова 17:06
Врач рассказала о пользе и вреде рыбных консервов 17:03
В Airbnb запретили аренду домов для вечеринок 16:42
Убитый брат главы центра "Э" по Ингушетии работал врачом в Москве 16:41
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения 16:38
Умер сценарист и актер Бернард Слэйд, автор "Романтической комедии" 16:37
Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Париже в парном разряде 16:32
Девять человек пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области 16:28
За что можно полюбить дизельную Audi А5 Coupe 16:27
Путин вручит премию за вклад в укрепление единства и посетит выставку о войне 16:06
Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину 16:04
Актер Брайан Тарантина найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке 16:03
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией 15:53
Глава Ингушетии прокомментировал убийство руководителя центра "Э" 15:40
Один из пострадавших при взрыве в Ленобласти скончался в больнице 15:38
Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение 15:25
Лавров рассказал, что многому научился у Примакова 15:22
В Дзержинске задержали мужчину, стрелявшего в баре из Калашникова 15:15
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года 15:00
В Екатеринбурге устанавливают личность избившего кондуктора хулигана 14:49
ООН назвала число погибших мирных жителей в конфликте на востоке Украины 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Вступает в силу: На ипотеку доплатят 225 тысяч, за вейпы оштрафуют на 100 тысяч
Вступает в силу: На ипотеку доплатят 225 тысяч, за вейпы оштрафуют на 100 тысяч
01.11.2019 18:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени самолет готовится к экстренной посадке из-за отказа двигателя

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажирский самолет, вылетевший из Тюмени в Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке в аэропорту вылета из-за отказа двигателя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Рощино".

Самолет при аварийной посадке врезался в автомобиль во Флориде

Представитель воздушной гавани подтвердил агентству информацию об отказе одного из двигателей у самолета авиакомпании "Ямал". Воздушное судно сейчас кружит над аэропортом, вырабатывая топливо. Все наземные экстренные службы гавани приведены в полную боевую готовность. К месту будущей посадки выдвинулись силы МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой ГУ МЧС по Тюменской области, на борту самолета произошла техническая неисправность. По предварительной информации, отказ двигателя произошел сразу после взлета, который прошел в 19.00 по местному времени. В данный момент самолет кружит в районе аэропорта на высоте 800 метров. Отмечается, что самолет не оборудован системой сброса топлива.

На борту находятся 80 пассажиров и 6 членов экипажа. В пресс-службе авиакомпании "Ямал" уточнили, что при взлете самолета произошел помпаж турбины, и отказал левый двигатель. После этого командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии
ООН назвала число погибших мирных жителей в конфликте на востоке Украины
Врач рассказал об опасности потепления на следующей неделе
Боксер Ковалев доставлен в больницу после боя с Альваресом