В Тюмени самолет готовится к экстренной посадке из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет, вылетевший из Тюмени в Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке в аэропорту вылета из-за отказа двигателя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Рощино".

Представитель воздушной гавани подтвердил агентству информацию об отказе одного из двигателей у самолета авиакомпании "Ямал". Воздушное судно сейчас кружит над аэропортом, вырабатывая топливо. Все наземные экстренные службы гавани приведены в полную боевую готовность. К месту будущей посадки выдвинулись силы МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой ГУ МЧС по Тюменской области, на борту самолета произошла техническая неисправность. По предварительной информации, отказ двигателя произошел сразу после взлета, который прошел в 19.00 по местному времени. В данный момент самолет кружит в районе аэропорта на высоте 800 метров. Отмечается, что самолет не оборудован системой сброса топлива.

На борту находятся 80 пассажиров и 6 членов экипажа. В пресс-службе авиакомпании "Ямал" уточнили, что при взлете самолета произошел помпаж турбины, и отказал левый двигатель. После этого командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке.