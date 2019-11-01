В России определили самый татуированный город

Рейтинг самых татуированных российских городов составили маркетологи. На первом месте оказался промышленный Челябинск. Второе место заняла Москва, третье - Санкт-Петербург.

Соцопрос в 25 городах проводили в октябре 2019. Респонденты отвечали на вопросы о том, как они относятся к рисункам на теле, какие ассоциации они у них вызывают, а также имеются ли у них самих татуировки.

В пятерку самых "разрисованных" городов вошли также Екатеринбург (4 место) и Брянск (5 место). Замыкает топ-25 Махачкала.

Как рассказал Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, только 21 процент из трех сотен участвовавших в опросе россиян положительно относятся к татуировкам. Еще 36 процентов не любят, когда ли наносят на свое тело рисунки. 43 процента опрашиваемых сказали, что им все равно, есть ли у человек татуировка.

При этом у большинства жителей России татуировки ассоциируются с современной молодежью (39 процентов), у немалой доли - с исправительными колониями (26 процентов). Еще 18 процентов при виде татуировок думают об армии, у 11 процентов возникают ассоциации с музыкантами и у четырех процентов - с барменами.