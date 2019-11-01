Силуанов: С июля режим для самозанятых могут ввести по всей стране

"По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну", - сказал Силуанов.

С 1 января платить налог в упрощенном порядке, зарегистрировавшись в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС) "Мой налог", смогут жители самодостаточных регионов и тех, на территории которых расположены города - миллионники. Такой законопроект подготовил Минфин.

В числе таких территорий Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республику Башкортостан.

Ставка налога для самозанятых составляет 4% от дохода, если человек работает с другими гражданами, и 6%, если он оказывает услуги компаниям и ИП.

Налог на профессиональный доход могут платить те, кто не имеет работодателей и наемных работников, создает продукт самостоятельно и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.