Силуанов: С июля режим для самозанятых могут ввести по всей стране

Новости

Психиатр объяснил действия убийцы в детсаду Нарьян-Мара 15:21
В Казани потребовали наказать фирму за мучительную смерть собак 15:18
Вологодского школьника наградили за спасение тонувшего друга 15:16
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем 15:13
МИД РФ: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 15:00
Какие сюрпризы приготовил международный кинофестиваль "Лiстапад" 15:00
Челябинские ученые получили железо из древесины 14:54
Воронежского подростка будут судить за убийство студентки 14:50
В Китае найдена каменная плита с детальным историческим текстом 14:50
Пушков рассказал, кто должен платить Киеву репарации за Донбасс 14:49
В Киселевске проверят связь убийства экс-мэра с налетами в соседнем городе 14:46
Косачев назвал неприемлемыми требования к РФ платить репарации за Донбасс 14:44
Мартин Скорсезе объяснил, в чем главная проблема кинокомиксов 14:38
В НАО работников детсада заподозрили в халатности после смерти ребенка 14:38
В Надыме подростки избили инвалида 14:36
Названа стоимость единых ски-пассов на горных курортах Сочи 14:24
Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург 14:20
Георадар помог раскрыть тайну древнего города с пирамидой смерти 14:20
В Дагестане два человека погибли в ДТП на трассе 14:17
Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино назовут 5 ноября 14:11
Во Владимирской области загорелись торговые ряды 14:04
В Красноярском крае арестован полицейский, заподозренный в изнасиловании 14:01
В Сирии организован первый совместный патруль военных России и Турции 14:00
Видео: ураган в США перевернул на трассе несколько автофур 14:00
В Нарьян-Маре задержали охранника, пропустившего убийцу в детский сад 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
01.11.2019 13:55
Рубрика: Экономика

Силуанов: С июля режим для самозанятых могут ввести по всей стране

Текст: Юлия Кривошапко
С 1 июля 2020 года налоговый режим для самозанятых могут распространить на всю страну. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

"По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну", - сказал Силуанов.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых

С 1 января платить налог в упрощенном порядке, зарегистрировавшись в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС) "Мой налог", смогут жители самодостаточных регионов и тех, на территории которых расположены города - миллионники. Такой законопроект подготовил Минфин.

В числе таких территорий Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республику Башкортостан.

Ставка налога для самозанятых составляет 4% от дохода, если человек работает с другими гражданами, и 6%, если он оказывает услуги компаниям и ИП.

Налог на профессиональный доход могут платить те, кто не имеет работодателей и наемных работников, создает продукт самостоятельно и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Экономика Бизнес Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков рассказал, кто должен платить Киеву репарации за Донбасс
Автотрассу "Москва-Казань" построят к 2027 году
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска
В ЛНР заявили о завершении развода сил в Золотом
Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента