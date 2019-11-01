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Текст:   Екатерина Шохина 
14:42 01.11.2019

Ставки по ипотеке снизятся до 8,5-8,7 процента в 2020 году

Темпы снижения ставок по ипотечным кредитам ускорятся после принятого в прошлую пятницу решения о снижении ключевой ставки до 6,5%. В следующем году они могут опуститься до 8,5-8,7%, прогнозирует Аналитический центр ДОМ.РФ.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Снижение ключевой ставки Банком России приводит к замедлению инфляции и снижению ставок по ипотечным кредитам. По итогам года уровень инфляции не превысит 4%. Это означает, что потенциал снижения ставок и стоимости фондирования еще не исчерпан: уровень ипотечных ставок опустится до 8,5-8,7% уже в 2020 году, отмечают аналитики ДОМ.РФ.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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По данным статистики, в сентябре кредиты на новостройки уже снизились до уровня 9,12% - еще в апреле 2019 года ставки были на 1 п.п. больше (10,13%). По кредитам на вторичном рынке ставки впервые в этом году опустились ниже 10% и составили 9,97% (10,76% по итогам апреля).

Удешевление кредитов "всколыхнуло" рынок. Ипотечный портфель банков на 01.10.2019 г. достиг 8 трлн рублей (+19% к 01.10.2018 г., что соответствует темпу роста ипотечного портфеля за 2018 г. в целом). С начала 2019 г. портфель увеличился на 12% (+883 млрд руб., что на 2% больше прироста за 9 мес. 2018 года).

Объем спроса на приобретение жилья с использованием ипотеки сильно зависит от уровня ставок по кредитам, - объясняют аналитики ДОМ.РФ. Снижение ставки на 1% увеличивает спрос примерно на 10%.

По их мнению, наблюдаемая в 2019 году динамика ставки сформирует платежеспособный спрос на строящееся жилье и поддержит запуск новых проектов застройщиками с использованием счетов эскроу и проектного финансирования.

Фото: photoxpress
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"Удачно совпало, что введение эскроу счетов и снижение ставки по ипотеке проходит в одно время. Потому что, с одной стороны, для застройщика увеличивается себестоимость и на самом деле будет падать предложение, с другой стороны, чуть увеличивается спрос за счет ипотеки. Это приводит к такой стабилизации рынка", - соглашается с аналитиками Дом.РФ директор по маркетингу и разработке продукта группы компаний "А101" Дмитрий Цветов.

Он рекомендует не откладывать покупку жилья в ожидании еще большего снижения ставок по ипотеке, а искать подходящий вариант квартиры, в которой хочется жить. "На самом деле люди хотят купить или не купить квартиру. И здесь я всем советую, если вы нашли подходящий вариант, то нужно обязательно брать", - советует Цветов. А при дальнейшем снижении рыночных ставок ипотеку всегда можно рефинансировать.

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