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01.11.2019 12:33
Рубрика: Происшествия

Суд отклонил иск Фонда Навального к Минюсту РФ

Текст: Юрий Гаврилов

Замоскворецкий суд Москвы отказался признать незаконными действия Минюста РФ, которое внесло в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов основанный оппозиционером Алексеем Навальный Фонд борьбы с коррупцией - ФБК.

Представитель этого фонда Вячеслав Гимади пытался в суде доказать, что ФБК не финансировался из-за рубежа, а якобы ошибочно полученные из Испании деньги были им возвращены владельцу. Гимади также настаивал на отводе судьи Нелли Рубцовой, которую упрекнул в предвзятости.

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У юриста Минюста были свои весомые аргументы в пользу отказа по иску. В суде она заявила, что Фонд Навального так распорядился деньгами не после их получения, а после наступления для ФБК правовых последствий. Точнее говоря, когда в России была зафиксирована транзакция этих средств и появилась опасность того, что Фонд включат в реестр иностранных агентов. "Это очень удобная позиция, совершенно не правовая, похожая на злоупотребление. Если в таком ключе будут действовать все некоммерческие организации, которые хотели бы уклониться от иностранного финансирования, то это будет достаточно комфортно. В данном случае мы полагаем, что действия, которые были совершены после наступления последствий, юридического значения по данной категории не имеет", - сказала юрист.

В итоге Замоскворецкий суд Москвы с такой позицией согласился. А представитель Фонда пообещал обжаловать его решение в вышестоящей судебной инстанции как незаконное и необоснованное.

Напомним, что Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов 9 октября нынешнего года. Поводом для такого решения стали итоги проверки, проведенной ведомством. Специалисты ГУ Минюста по Москве выявили несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из Испании и США на общую сумму свыше 140 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст
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