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01.11.2019 16:47

Свидетель по делу МН17 рассказал, что ему обещали за нужные сведения

Текст: Диана Ковалева

Бывший командир ПВО Донецкой народной республики Владимир Цемах рассказал, что ему предлагали европейские следователи за нужные сведения по делу крушения малазийского Boeing МН17 на Украине в 2014 году.

По словам Цемаха, представитель Генпрокуратуры предупредил, что ему "только пожизненное светит, но очень много будет зависеть от того, какие ты дашь ответы вот этим товарищам". "Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии - вот это меня удивило, я торговаться не стал", - заявил Цемах в фильме "Люди Донбасса".
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Он также рассказал, что представители австралийской и голландской сторон, которые допрашивали его, "исключительно" владели русским языком и говорили без акцента.

"Представитель Голландии Ара Атарян - фамилию точно не помню, вроде армянин, но владеет языком исключительно... Представитель Австралии Сергей, тоже видно, что он или иммигрант, или воспитывался в нашей семье", - рассказал Цемах.

Напомним, что ранее детектив из ФРГ Йозеф Реш заявил, что провел самостоятельное расследование крушения Boeing, по итогам которого собирался назвать виновных в трагедии. Однако, как позже сообщало РИА Новости, немец в своем письме заявил, что международное следствие не высказало заинтересованности в раскрытии истинных причин инцидента.

Напомним, что 17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. Все находившиеся на борту люди погибли. Киев обвиняет в катастрофе ополченцев ДНР и ЛНР. Нидерланды и подключившаяся к расследованию Австралия обвинили в причастности еще и Россию.

МИД РФ заявил, что подобные обвинения "голословны и вызывают сожаление", расследование является предвзятым и однобоким.

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