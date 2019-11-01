Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге с победы над Строуманом

Как известно профессиональный рестлинг - это шоу, а участие в WWE для британца Тайсона Фьюри - хороший способ седлать себе рекламу за океаном, а также неплохо заработать. За дебютный бой он, по данным таблоида The Sun, получил приятный бонус в виде 15 миллионов долларов.

31 октября в Саудовской Аравии прошел вечер рестлинга, одним из главных событий которого стала встреча Фьюри и весящего более 170 кг Брауна Строумана. Встреча прошла по всем традиционным канонам шоу - к победе был близок то один, то другой, но в итоге благодаря коронному удару боксер все же смог отправить своего визави в глубочайший нокаут.

Сам Фьюри остался крайне доволен своим дебютом в шоу, но пока не готов сказать, продолжит ли он участие в рестлинге. 22 февраля у Фьюри намечен боксерский поединок против Деонтея Уайлдера, а также британец намерен попробовать себя в ММА.

К дебюту в смешанных единоборствах его будет готовить ирландец Конор Макгрегор.