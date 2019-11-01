Трамп обвинил политиков Нью-Йорка в плохом к нему отношении

Президент США Дональд Трамп объяснил свой "переезд" во Флориду плохим отношением к нему политиков Нью-Йорка. "Несмотря на то что я плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местных налогов каждый год, со мной обращались очень плохо политические лидеры как города, так и штата", - пожаловался американский лидер в Twitter.

Также хозяин Белого дома признался в любви к Нью-Йорку и его жителям. И обязался помогать мегаполису и впредь в качестве президента.

Ранее сообщалось, что глава государства "переехал" из "Трамп тауэр" в Нью-Йорке в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) в связи с налоговыми вопросами. За время своего президентства он провел там 99 дней.