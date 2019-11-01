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01.11.2019 16:06
Рубрика: В мире

Украина отложит разведение сил в Петровском

Текст: Диана Ковалева

Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября. Об этом сообщил украинский министр обороны Андрей Загороднюк.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"Действительно, обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем семь дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября", - заявил министр на брифинге.

Напомним, что отвод сил должен был начаться 4 ноября в 13:00 по московскому времени. Обе стороны подтвердили эту дату представителям миссии ОБСЕ. Однако, по сообщениям из ДНР, украинские радикалы готовятся блокировать пути вывода вооружения и уже разбили лагеря для подготовки к операции на подконтрольной Киеву территории.

Ранее сегодня ЛНР сообщала, что завершила мероприятия по разводу сил у села Золотое.

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