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01.11.2019 03:27
Рубрика: Общество

В Бразилии прошел IV медиафорум БРИКС

Текст: Иван Карташов (Сан-Паулу)
Четвертый медиафорум БРИКС прошел в бразильском Сан-Паулу с 30 по 31 октября. На его поля съехались представители более 40 ведущих средств массовой информации Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, чтобы обсудить накопившиеся вопросы многостороннего сотрудничества. Начало работы форума ознаменовалось открытием совместной фотовыставки СМИ пяти стран.
Фото: Иван Карташов/ РГ Фото: Иван Карташов/ РГ
Фото: Иван Карташов/ РГ

В ходе двухдневный дискуссий представители ведущих средств массовой информации стран БРИКС сошлись во мнении о необходимости укрепления взаимовыгодного и прагматичного сотрудничества, а также обмена новейших технологий, используемых в современных СМИ. Установление прямого диалога между журналистскими кругами пяти стран, расширение образовательного, культурного и технологического обмена является лучшим способом углубления взаимодействия в гуманитарной сфере. Это также является действенным способом борьбы с распространением ложных новостей друг о друге.

Фото: Иван Егоров.
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Первым шагом в этом направлении должно стать создание общей медиаплатформы, которая бы давала беспрепятственную возможность обмена информационным и медиаконтентом между СМИ пяти стран. Появление такой платформы, без сомнения, будет способствовать формированию позитивного нарратива друг о друге в информационном пространстве БРИКС.

В рамках обсуждения темы борьбы с ложными новостями участники форума договорились проработать вопрос о создании отдельной платформы, которая могла бы помочь журналистам проводить быструю и качественную проверку фактов. В большинстве случаев это могло бы помочь в кратчайшие сроки пресекать распространение ложной информации.

Гуманитарное взаимодействие стран БРИКС, по мнению выступающих, могло бы быть расширено путем организации регулярных взаимных стажировок для журналистов. Это должно помочь профессионалам информационной индустрии научиться самостоятельно понимать происходящие в странах пятерки процессы вместо того, чтобы использовать предлагаемые западными медиахолдингами "готовые решения".

Фото: Константин Волков
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Все озвученные в рамках дебатов идеи вошли в утвержденный участниками форума План действий, итоги реализации которого они обсудят уже в следующем году в Новосибирске.

Начало медиафорума совпало с открытием III Совместной фотовыставки средств массовой информации стран БРИКС. Экспозиция открыта для посещения в Культурном центре Сан-Паулу до 10 ноября.

Встреча глав государств стран БРИКС пройдет в Бразилиа с 13 по 14 ноября. В 2020 году председательство в пятерке перейдет к России.

Общество СМИ и соцсети В мире Южная Америка Бразилия Международные организации БРИКС
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