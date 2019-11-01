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01.11.2019 17:29
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В Эстонии прошла Неделя русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
Неделя русского языка в Эстонии прошла в рамках Международных просветительских экспедиций при поддержке Минпросвещения России. Об экспедиции, в которой приняли участие и лауреаты Пушкинского конкурса "РГ", мы уже писали.
Фото: Вадим Анцупов/РИА Новости Фото: Вадим Анцупов/РИА Новости
Фото: Вадим Анцупов/РИА Новости

За неделю школьники и преподаватели городов Нарва, Таллин и Кохтла-Ярве смогли встретиться с известными российскими писателями, посетили уникальную фотовыставку и приняли участие в чемпионате по чтению вслух. Основная цель Недели - укрепление позиций "великого и могучего" языка за рубежом, сообщает федеральный портал "Российское образование".

Фото: iStock
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Также известные ученые, писатели, деятели культуры и образования России провели в Эстонии серию образовательно-просветительских лекций, направленных на развитие международных связей, обмен бесценным опытом педагогов-русистов.

Работа российского Минпросвещения сегодня направлена также на развитие инфраструктуры российского образования за рубежом: создание центров по продвижению русского языка, сети образовательных курсов и интернет-школ русского языка, проведение курсов повышения квалификации для педагогов.

К слову, о выставке. Она называется "Тотальное путешествие" и подготовлена по итогам лингвистического автопробега по разным городам. Жители Таллина и Нарвы узнали много любопытных фактов о русском языке, например, в чем заключается разница между московским "файлом" (прозрачным конвертом для хранения небольшого объема документов) и новосибирской "мультифорой". Для эстонских школьников, студентов и преподавателей из Таллинна и Кохтла-Ярве прошли лекция "Сколько букв в русском алфавите?", посвященная приемам графической стилистики, и увлекательные уроки русской литературы.

Справка "РГ"

Неделя русского языка - серия бесплатных мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, литературы, культуры и российского образования за рубежом, - уже завершилась в Эстонии, Польше, Беларуси и Венгрии. На очереди еще пять европейских стран: Австрия, Франция, Болгария, Латвия и Литва.

Общество Образование В мире Европа Эстония
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