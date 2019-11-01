В Эстонии прошла Неделя русского языка

За неделю школьники и преподаватели городов Нарва, Таллин и Кохтла-Ярве смогли встретиться с известными российскими писателями, посетили уникальную фотовыставку и приняли участие в чемпионате по чтению вслух. Основная цель Недели - укрепление позиций "великого и могучего" языка за рубежом, сообщает федеральный портал "Российское образование".

Также известные ученые, писатели, деятели культуры и образования России провели в Эстонии серию образовательно-просветительских лекций, направленных на развитие международных связей, обмен бесценным опытом педагогов-русистов.

Работа российского Минпросвещения сегодня направлена также на развитие инфраструктуры российского образования за рубежом: создание центров по продвижению русского языка, сети образовательных курсов и интернет-школ русского языка, проведение курсов повышения квалификации для педагогов.

К слову, о выставке. Она называется "Тотальное путешествие" и подготовлена по итогам лингвистического автопробега по разным городам. Жители Таллина и Нарвы узнали много любопытных фактов о русском языке, например, в чем заключается разница между московским "файлом" (прозрачным конвертом для хранения небольшого объема документов) и новосибирской "мультифорой". Для эстонских школьников, студентов и преподавателей из Таллинна и Кохтла-Ярве прошли лекция "Сколько букв в русском алфавите?", посвященная приемам графической стилистики, и увлекательные уроки русской литературы.

Справка "РГ"

Неделя русского языка - серия бесплатных мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, литературы, культуры и российского образования за рубежом, - уже завершилась в Эстонии, Польше, Беларуси и Венгрии. На очереди еще пять европейских стран: Австрия, Франция, Болгария, Латвия и Литва.