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01.11.2019 07:49
Рубрика: Экономика

В Госдуме предложили не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Текст: Екатерина Шохина
Если в доме нет горячей воды или батареи не греют зимой, и в этом виноваты коммунальщики, их услуги можно будет не оплачивать. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующий документ он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, передает РИА Новости.

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По словам Власова, он регулярно получает сообщения с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и на то, что оказываемые услуги не соответствуют требованиям. Он отметил, что закон сейчас предусматривает порядок перерасчета за некачественные услуги, но он сложен и непонятен потребителям.

"Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании", - говорится в письме депутата.

Фото: Photoxpress.
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Ранее правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год. Больше всего может подорожать коммуналка в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской республике, Москве (от 5 до 6,5 процента). От 4 до 4,9 процента могут стать выше платежи в Адыгее, Северной Осетии, Республике Алтай, Алтайском крае, Хакасии, Забайкальском крае, Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской области, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Томской областях и ряде других регионов.

Экономика ЖКХ Законодательная власть Госдума Правительство Минстрой Реформа ЖКХ
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