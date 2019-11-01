Сегодня в полночь заработал суперсервис "Европротокол онлайн". Он позволяет оформлять мелкие аварии без сотрудников ГИБДД и без заполнения бумаг. Прямо на своем смартфоне и планшете.

Оформить аварию теперь можно не только без ГИБДД, но и прямо на планшете. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Для этого необходимо только скачать бесплатно мобильное приложение "Помощник ОСАГО". Речь идет об оформлении аварии по Европротоколу. Чтобы воспользоваться такой возможностью, оба участника аварии должны быть застрахованы по ОСАГО. При этом в аварии пострадали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам, нет пострадавших.

Пока новым суперсервисом можно будет воспользоваться только в пяти регионах. Если ДТП произошло на территории Республики Татарстан, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Московской или Ленинградской областях. Есть еще несколько условий для оформления аварии с помощью "Помощника ОСАГО". Собственниками машин должны быть физические лица. При этом оба участника аварии должны иметь учетные записи в сервисе Госуслуг.

Также у участников ДТП не должно быть разногласий относительно обстоятельств происшествия.

Как оформить аварию с помощью "Помощника ОСАГО"? Мобильное приложение должно быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП. Авторизация пользователя выполняется с помощью его подтвержденной учетной записи в сервисе Госуслуг. При начале оформления пользователь вводит серию и номер полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной системе АИС ОСАГО и оба участника смогут убедиться в действительности своих полисов. То есть в том, что ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО.

Далее проводится проверка наличия у второго участника подтвержденной учетной записи в сервисе Госуслуг. Затем необходимо ввести сведения о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. После этого пользователь получает возможность выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без нее.

Вариант оформления происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах максимального лимита выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей. При отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.

Готовая форма извещения подписывается в приложении пользователем, оформлявшим аварию. Затем второму участнику из сервиса Госуслуг поступает электронная форма извещения о ДТП, в которую уже внесены данные об участниках, а также заполненные первым водителем сведения о повреждениях автомобилей и обстоятельствах происшествия.

На исправление данных аварии при несогласии второго участника дается одна попытка, после чего оформление Европротокола прекращается

Для просмотра личного кабинета Госуслуг мобильное приложение второму участнику не требуется, это делается в обычном интернет-браузере. Он проверяет содержание извещения и подписывает форму или, если у него есть несогласия, отклоняет ее.

Если форма подписана, то она передается в базу Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение передается уведомление об успешном завершении оформления ДТП и его уникальный номер.

Если форма отклонена вторым участником (например, при его несогласии с описанными в ней первым водителем обстоятельствами), то она вновь открывается в мобильном приложении у того, кто ее заполнял, и он может ее скорректировать, повторно подписать и отправить второму участнику.

Дальнейшие корректировки не допускаются. Если второй участник не подпишет и эту форму, оформление процедуры Европротокола прекращается. Остается только вызывать ГИБДД.

Напомним, что попавшим в аварию в других регионах придется оформлять аварию по Европротоколу по старинке. То есть с обязательным заполнением бумажного бланка о ДТП. Если у них нет разногласий, то они могут рассчитывать на получение выплаты в пределах максимального лимита - 400 тысяч рублей. Но при этом машина должна быть оборудована прибором ГЛОНАСС, который передает сведения о ДТП в информационную систему РСА. Если нет, то придется оформлять все с помощью другого мобильного приложения "ДТП.Европротокол". Для всех жителей России "Помощник ОСАГО" заработает через год, с ноября 2020 года.

- Мы видим, что увеличение лимита выплат по Европротоколу до 400 тысяч рублей, которое состоялось 1 октября, привело к тому, что количество оформляемых в мобильном приложении ДТП выросло в несколько раз - со 130 в сентябре до 846 в октябре. Новое мобильное приложение сделает процедуру оформления ДТП еще удобнее, - рассказал президент РСА Игорь Юргенс.

Сейчас, по оценкам экспертов, примерно 3-4 миллиона автовладельцев используют поддельные полисы ОСАГО. При помощи мобильного приложения "Помощник ОСАГО" автовладелец может заблаговременно, до ДТП, проверить действительность своего полиса.