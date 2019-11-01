В США после твита Трампа подорожали собаки

Заводчики собак в США сообщили о стремительном росте цен на породу малинуа. Желающих купить четвероногого друга так много, что на всех животных не хватает. Продавцы быстро сообразили, что делать.

Напомним, на этой неделе американский президент Дональд Трамп опубликовал фотографию пса, который якобы участвовал в операции по уничтожению главаря ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ). Абу Бакра аль-Багдади был убит в минувшие выходные на севере Сирии. Рассказывая об успехах военных, хозяин Белого дома отдельно остановился на "прекрасном псе", который отлично справился с боевым заданием.

После этого на питомник Ruidoso Malinois обрушились сотни заявок от желающих приобрести собаку породы малинуа. Один из покупателей готов отдать за животное 85 тысяч долларов. Хотя раньше щенков продавали максимум за 2 тысячи, пишет РИА Новости.