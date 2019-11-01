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01.11.2019 12:00
Рубрика: Видео

Видео: водителя мгновенно наказали за проезд через двойную сплошную

Текст: Вадим Давыденко

Вот вам очередное видео, подтверждающее тезис о неизбежности наказания за совершенное правонарушение. И о том, что закон с порядком вездесущи, всемогущи и всеведущи.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Эта история, попавшая в поле зрения видеорегистратора, произошла в американском штате Вирджиния вблизи международного аэропорта Норфолк. За 300 метров до автомобильной развилки (левые полосы уходят на Вирджиния-Бич, а правые на Норфолк) водитель красной Kia внезапно вспоминает, что ему срочно нужно в Норфолк, и решает перестроиться из левого ряда в правый. И делает это через двойную сплошную, которая в США разделяет полосы, не только движущиеся в противоположных направлениях, но и в одном направлении.

Конечно же, он не выезжает при этом на встречку, что по российским меркам и есть грубейшее нарушение, а продолжает двигаться в своем потоке, но, на его беду, совершает свой маневр слишком близко к развилке и тем самым мог создать помехи для других участников движения.

Его маленькая хитрость не остается незамеченной полицейскими, которые, как назло, дежурили прямо развилке. Карма сработала в рекордные сроки - уже через 4-5 секунд владелец Kia был остановлен, и началась нелюбимая всеми автомобилистами процедура выписывания штрафа (кстати, до 700 долларов за такое нарушение!).

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#видео #авто