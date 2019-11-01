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01.11.2019 09:45
Рубрика: Видео

Видео: полисмен попал в аварию, пока писал за рулем sms

Текст: Вадим Давыденко

Чтение/написание sms за рулем в последние годы стабильно входит в пятерку главных факторов, отвлекающих водителя от дороги и провоцирующих ДТП. Это знают сами автомобилисты, знают пешеходы, знают российские инспекторы ГИБДД. А не знает, судя по всему, только офицер полиции американской Талсы (штат Оклахома), который на этом видео набирает сообщение, периодически поглядывая на трассу перед собой.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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При скорости не менее 60 км/ч полисмен чаще смотрит на экран телефона, чем на дорогу, поэтому не удивительно, что столкновение с внезапно вылетевшим на проезжую часть джипом Grand Cherokee стало для него полной неожиданностью.

Спустя несколько часами после аварии в руководстве городской полиции заявили, что вина владельца джипа в аварии очевидна. И что в действиях офицера за рулем не было нарушений. И что предотвратить столкновение он все равно бы не смог.

Эти слова можно расценить как хорошую мину при плохой игре. При замедленном просмотре видео становится очевидно, что буквально за секунду до столкновения полисмен был поглощен своей перепиской и откровенно проморгал джип, выкатывающийся на дорогу в 25 метрах перед патрульной машиной. После этого остается открытым вопрос: можно ли остальным водителям в Талсе также рулить, разговаривая при этом по телефону, отправляя sms или раскладывая карточные пасьянсы?

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#видео #авто