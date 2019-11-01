Видео: ураган в США перевернул на трассе несколько автофур

То, что мы у себя в Урюпинске, Химках и Таганроге называем ураганным ветром, когда упавшие деревья давят припаркованные внизу автомобили и когда с крыш домов с хрустом срывается шифер и улетает в соседний муниципалитет, это, строго говоря, вовсе и не ураган и даже не сильный ветер. Так, сквозит легонько.

По-настоящему ветер дует в Западном полушарии, где его в связи с этим уважительно называют "торнадо", "тропический шторм" и "срочно звоните в 911!". Где для спасения от него строят убежища, где из-за него отменяют футбольные матчи, авиарейсы и даже занятия в школе и где для него придумывают ласковые женские имена, чтобы не так страшно было.

Очередной такой "ветерок" дул на днях в американском штате Теннесси (т.н. "юго-восточный центр" США). Водитель с регистратором, ехавший из Нэшвилла в Мемфис, зафиксировал печальные последствия разгула урагана, которому, кстати, и название-то не дали пока из-за его незначительности. На коротком участке пути (какой-то автомобильный мост длиной не более километра) на обочину сдуло шесть фур! Примечательно, что легковушки, в силу меньшей парусности кузова, при этом не пострадали.