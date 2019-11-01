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01.11.2019 23:55
Рубрика: Спорт

Загитова считает, что могла выступить лучше

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, показавшая в короткой программе на Гран-при во Франции второй результат, призналась, что могла выступить лучше.

В короткой программе Загитова уступила Алене Касторной чуть более двух баллов. В субботу в произвольной программе у нее будет шанс опередить соперницу, а пока олимпийская чемпионка призналась, что осталась недовольна своим выступлением.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Можно и лучше было, оцениваю этот прокат как рабочий, - приводит ТАСС слова Загитовой. - Есть еще над чем работать, но главное, что я вышла и каталась с удовольствием, спокойно и без мандража, я подросла в психологическом плане и знаю, что нужно делать. И я рада, что мне удалось передать эмоции в короткой программе".

Загитова также рассказала о своей произвольной программе, в которой она выступает в образе Клеопатры. По мнению фигуристки, она передает в своем выступлении образ сильной царицы. Также Загитова поблагодарила своих болельщиков за поддержку.

"Я рада, что у меня такая поддержка", - сказала она.

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