Анонс World of Warcraft: Shadowlands - названы цена и дата выхода

В рамках ежегодного фестиваля BlizzCon 2019 состоялся официальный анонс очередного масштабного дополнения к World of Warcraft, которое получило подзаголовок Shadowlands.

По этому случаю Blizzard Entertainment подготовила специальный сюжетный трейлер, который объясняет, что послужило причиной очередного катаклизма.

Кроме того, в отдельном специальном видео разработчики собрали все нововведения, которые будут доступны игрокам на новой территории "Темных земель".

Дополнение станет доступно в 2020 году, предзаказ на него уже открыт, цена базовой версии составляет 1699 рублей.