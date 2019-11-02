Госдолг США вырос до рекордной отметки в 23 триллиона долларов

Министерство финансов США сообщило о небывалом госдолге страны. Речь идет о рекордной сумме - 23 триллиона долларов. И это не предел. Экономисты уверены, что к 2026 году данная цифра может возрасти до 30 триллионов.

А эксперты называют причины такого положения дел. Нынешние долговые проблемы США - наследие финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. Кстати, пока хозяином Белого дома был Барак Обама (2009-2017 годы), госдолг США вырос на 9 триллионов рублей. А вот в России дела с этим обстоят намного лучше. Впервые за пять лет резервы РФ превысили госдолг.