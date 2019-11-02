Минск: Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту

Чемпион мира прошлого года и неоднократный победитель этапов Кубка мира 23-летний белорус Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске. Счастливой для него стала дисциплина скрэтч, сообщает 2 ноября БЕЛТА.

Спортсмен пришел к финишу с результатом 16 минут 55,485 секунды. Вслед за ним в тройку призеров попали испанец Себастьян Мора Ведри и американский велосипедист Эрик Янг.

Кстати, это уже вторая награда белорусской команды на домашнем этапе Кубка мира. Как уже сообщал "СОЮЗ", с 31 октября по 3 ноября белорусская столица принимает первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В состязаниях принимают участие 57 команд из 44 стран мира, которые спорят за медали и рейтинговые очки к Играм-2020.

В программу соревнований вошли индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон и гонка по очкам. Кстати, это уже вторая награда белорусской команды.

Ранее бронзу в женской гонке по очкам выиграла Татьяна Шаракова. Двукратная медалистка недавнего чемпионата Европы набрала по ходу состязаний 35 очков. А выиграла в данном виде программы американка Дженнифер Валент (66 пунктов). У финишировавшей со вторым показателем итальянки Марии Джулии Конфалоньери 38 баллов, информирует агентство.