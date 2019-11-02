Обладатель Гран-при Конкурса Чайковского Канторов выступил в "Зарядье"

Те, кто следил за событиями XVI Конкурса Чайковского, прекрасно помнят, что победу пианисту Александру Канторову принесло его исполнение Второго фортепианного концерта Чайковского, поразившее зал убедительной исполнительской драматургией, великолепным звучанием рояля и смелым ансамблем с оркестром, который он буквально повел за собой. Тогда зал аплодировал ему стоя. Но ажиотаж соревнования спал и теперь, спустя четыре месяца, интересно было услышать Канторова не как конкурсанта, а как концертного пианиста. Оба его выступления - с Мариинским оркестром и с сольной программой, не разочаровали, наоборот, еще больше убедили, что Канторов сегодня один из самых интересных исполнителей нового поколения. И это уже второй французский пианист, вслед за Люкой Дебаргом, покоривший Москву.

Не случайно: за спиной каждого из них - педагог московской школы Рена Шерешевская, ученица Льва Власенко, с 90-х годов преподающая во Франции. Ее школа дала общее базовое качество разным творческим индивидуальностям Дебарга и Канторова: эстетику звука - его глубину, красочность, его понимание как "капсулы" интерпретации. К этому - свобода, импровизационность в манере исполнения, музыкальная логика, великолепное чувство формы и фортепианной фактуры.

Канторов исполнил на фестивале в "Зарядье" русскую и французскую музыку разных фортепианных жанров. Он вновь поразил своей стройной исполнительской драматургией, теперь уже в Пятом концерте Сен-Санса (Египетском) - экзотическом по своим темам, сочетающим влияния восточной, египетской музыки, испанские мотивы. Легкий прозрачный звук пианиста, его управление энергией фортепианной ткани - технически сложной, с пассажами по всей клавиатуре, обнаруживали его тонкое мастерство в звукописи. Во второй части, с "картинами Нила", у Канторова звучали импрессионистские краски, хрустальность и стройные аккорды, оркестровое качество в воспроизведении фортепианной фактуры. В финале - блестящий головокружительный темп и стальные ритмические фактуры. И при этом - полное отсутствие у Канторова всякой динамической или темповой аффектации, ставшей нормой современного пианизма.

Завораживающе прозвучала у Канторова и исполненная на "бис" "Жар-птица" Стравинского, где слышались приемы фортепианной звуковой ворожбы Дебюсси и распевная кантилена с колоколами в духе Мусоргского. Эту балетную сюиту в обработке Гвидо Агрести Канторов сыграл и в своей сольной программе - с чисто французской театральностью: острые, цепкие звучания, резкие контрасты в Поганом плясе, воздушные качания с прозрачными фигурациями в Колыбельной, яркий Финал, где богатство и виртуозность фортепианной фактуры открывались у него, как сокровища волшебного ларца, из которого сыпались ожерелья и драгоценные камни - все в звуке.

Впечатляюще прозвучала и Первая соната Рахманинова, созданная, как известно, по мотивам гетевского "Фауста" и столкнувшая в своей драматургии звуковые миры Фауста, Мефистофеля и Маргариты. В интерпретации Канторова раскрылась и красота его логического мышления, ясно раскрывающая фразировку и общее движение звуковой ткани. Здесь звучала и декламационная патетика, и чисто рахманиновские стихии, разливы всей фактуры, попадавшие, как в сетку, в твердые аккорды - красивое рахманиновское пространство. Во второй части тему Маргариты он словно "материализовал" из воздуха. Канторов отлично владеет развернутой многозвучной и технически сложной фактурой: умеет выстраивать внутри нее динамику, полифоническое движение, рельефно выделять все слои и линии звука. И поэтому Первая соната в его исполнении прозвучала, по сути, как настоящая симфония для фортепиано.

Прямая речь

Александр Канторов, пианист (Франция):

Вы исполнили Первую сонату Рахманинова, к которой композитор изначально предпосылал фаустовский сюжет.

- Да, назвать части своей Первой сонаты как "Фауст", "Маргарита" и "Мефистофель" было изначальной идеей Рахманинова. Но, я думаю, есть причина, по которой он не стал в конечном итоге ставить эти заголовки в нотах. В письме Рахманинов говорил о том, что был вдохновлен "Фаустом", Но в конечном итоге получилось как в си минорной сонате Листа, которую тоже связывают с фаустовским сюжетом - у вас не должно возникать какой-то конкретной истории, в музыке просто рисуются психологические портреты, показываются эмоции и отношения между этими тремя персонажами. Например, тема Маргариты является инверсией темы Фауста, ее зеркальным отражением. В этом произведении вообще очень много интересных вещей.

Эта соната записана на вашем сольном диске.

- Да, в 18 лет я записал свой первый сольный диск. Туда вошла Первая соната Рахманинова и "Жар-птица" Стравинского.

Подготовила Наталья Кожевникова