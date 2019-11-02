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Рубрика: Культура

Обладатель Гран-при Конкурса Чайковского Канторов выступил в "Зарядье"

Текст: Ирина Муравьева
Французский пианист Александр Канторов, победивший на XVI Конкурсе Чайковского, выступил на Московском международном фестивале в "Зарядье" с оркестром Мариинского театра и Валерием Гергиевым и с сольным концертом в Малом зале. В программе сочинения русских и французских композиторов: Пятый концерт Камиля Сен-Санса, Первая соната Сергея Рахманинова, концертная сюита "Жар-птица" Игоря Стравинского (в обработке Гвидо Агости), Ноктюрн Габриеля Форе и "Размышление" Петра Чайковского.

Те, кто следил за событиями XVI Конкурса Чайковского, прекрасно помнят, что победу пианисту Александру Канторову принесло его исполнение Второго фортепианного концерта Чайковского, поразившее зал убедительной исполнительской драматургией, великолепным звучанием рояля и смелым ансамблем с оркестром, который он буквально повел за собой. Тогда зал аплодировал ему стоя. Но ажиотаж соревнования спал и теперь, спустя четыре месяца, интересно было услышать Канторова не как конкурсанта, а как концертного пианиста. Оба его выступления - с Мариинским оркестром и с сольной программой, не разочаровали, наоборот, еще больше убедили, что Канторов сегодня один из самых интересных исполнителей нового поколения. И это уже второй французский пианист, вслед за Люкой Дебаргом, покоривший Москву.

Фото: Фонд Валерия Гергиева/Александр Шапунов
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Не случайно: за спиной каждого из них - педагог московской школы Рена Шерешевская, ученица Льва Власенко, с 90-х годов преподающая во Франции. Ее школа дала общее базовое качество разным творческим индивидуальностям Дебарга и Канторова: эстетику звука - его глубину, красочность, его понимание как "капсулы" интерпретации. К этому - свобода, импровизационность в манере исполнения, музыкальная логика, великолепное чувство формы и фортепианной фактуры.

Канторов исполнил на фестивале в "Зарядье" русскую и французскую музыку разных фортепианных жанров. Он вновь поразил своей стройной исполнительской драматургией, теперь уже в Пятом концерте Сен-Санса (Египетском) - экзотическом по своим темам, сочетающим влияния восточной, египетской музыки, испанские мотивы. Легкий прозрачный звук пианиста, его управление энергией фортепианной ткани - технически сложной, с пассажами по всей клавиатуре, обнаруживали его тонкое мастерство в звукописи. Во второй части, с "картинами Нила", у Канторова звучали импрессионистские краски, хрустальность и стройные аккорды, оркестровое качество в воспроизведении фортепианной фактуры. В финале - блестящий головокружительный темп и стальные ритмические фактуры. И при этом - полное отсутствие у Канторова всякой динамической или темповой аффектации, ставшей нормой современного пианизма.

Фото: Валерия Гергиева/Александр Шапунов
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Завораживающе прозвучала у Канторова и исполненная на "бис" "Жар-птица" Стравинского, где слышались приемы фортепианной звуковой ворожбы Дебюсси и распевная кантилена с колоколами в духе Мусоргского. Эту балетную сюиту в обработке Гвидо Агрести Канторов сыграл и в своей сольной программе - с чисто французской театральностью: острые, цепкие звучания, резкие контрасты в Поганом плясе, воздушные качания с прозрачными фигурациями в Колыбельной, яркий Финал, где богатство и виртуозность фортепианной фактуры открывались у него, как сокровища волшебного ларца, из которого сыпались ожерелья и драгоценные камни - все в звуке.

Впечатляюще прозвучала и Первая соната Рахманинова, созданная, как известно, по мотивам гетевского "Фауста" и столкнувшая в своей драматургии звуковые миры Фауста, Мефистофеля и Маргариты. В интерпретации Канторова раскрылась и красота его логического мышления, ясно раскрывающая фразировку и общее движение звуковой ткани. Здесь звучала и декламационная патетика, и чисто рахманиновские стихии, разливы всей фактуры, попадавшие, как в сетку, в твердые аккорды - красивое рахманиновское пространство. Во второй части тему Маргариты он словно "материализовал" из воздуха. Канторов отлично владеет развернутой многозвучной и технически сложной фактурой: умеет выстраивать внутри нее динамику, полифоническое движение, рельефно выделять все слои и линии звука. И поэтому Первая соната в его исполнении прозвучала, по сути, как настоящая симфония для фортепиано.

Прямая речь

Александр Канторов, пианист (Франция):

Вы исполнили Первую сонату Рахманинова, к которой композитор изначально предпосылал фаустовский сюжет.

Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов
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- Да, назвать части своей Первой сонаты как "Фауст", "Маргарита" и "Мефистофель" было изначальной идеей Рахманинова. Но, я думаю, есть причина, по которой он не стал в конечном итоге ставить эти заголовки в нотах. В письме Рахманинов говорил о том, что был вдохновлен "Фаустом", Но в конечном итоге получилось как в си минорной сонате Листа, которую тоже связывают с фаустовским сюжетом - у вас не должно возникать какой-то конкретной истории, в музыке просто рисуются психологические портреты, показываются эмоции и отношения между этими тремя персонажами. Например, тема Маргариты является инверсией темы Фауста, ее зеркальным отражением. В этом произведении вообще очень много интересных вещей.

Эта соната записана на вашем сольном диске.

- Да, в 18 лет я записал свой первый сольный диск. Туда вошла Первая соната Рахманинова и "Жар-птица" Стравинского.

Подготовила Наталья Кожевникова

Культура Музыка Классика Международный московский фестиваль "Зарядье" Классика с Ириной Муравьевой
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