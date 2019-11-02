Overwatch 2 официально анонсирован. В чем отличия от первой части

На ежегодном фестивале BlizzCon 2019 состоялся анонс Overwatch 2 - продемонстрирован сюжетный трейлер "Точка отсчета", в котором небольшой ударный отряд, куда вошли Уинстон, Мэй и Трейсер, пытается отбить атаку "Нуль-сектора" на Париж.

Также показан ролик с особенностями нового игрового процесса.

Почти все слитые ранее данные подтвердились. В игре будут совместные кооперативные миссии, прокачка способностей, новые режимы, персонажи и облики для них.

Примечательно, что разработчики хотят переосмыслить само понятие сиквела. Они не бросят поддержку оригинальной игры, а весь прогресс и "косметику" можно будет перенести во вторую часть.

Кроме того Blizzard подготовила видео "Немного истории..." для тех, кто не знаком со вселенной игры.

Дата выхода, как и в случае с Diablo IV, пока еще не названа.