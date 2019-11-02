Посол РФ в Сербии: Россия увеличит информационное присутствие на Балканах

О двустороннем взаимодействии России и Сербии

"Двустороннее взаимодействие вышло на беспрецедентно высокий уровень при особой интенсивности доверительного политического диалога, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Российско-сербские отношения развиваются в полном соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве: как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, это работающий, действующий документ, который дает конкретные результаты. Отмечу традиционное, непоколебимое сотрудничество между Россией и Сербией в мемориальной сфере, в деле противодействия попыткам переписывания истории Второй мировой войны, попыткам глумления над нашими общими ценностями. 20 октября мы вместе отметили 75-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне. Гостем торжественных мероприятий в сербской столице 19 октября стал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Конечно, в рамках визита состоялись и переговоры Дмитрия Медведева с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Сербии Аной Брнабич по широкому спектру тем. 25 октября встреча Дмитрия Медведева и Аны Брнабич прошла уже в подмосковном Сколково, где было подписано соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС. Ранее, 13-15 октября, в работе Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде приняла участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, проведены ее двусторонние переговоры с высшим руководством Сербии".

Кроме того, посол к положительным моментам отнес крупные стратегические проекты, которые реализуются в Сербии. "Конечно, это "Турецкий поток", потому что после Турции самая активная страна в его реализации - Сербия. Сейчас есть какие-то обнадеживающие сигналы, что проект удастся реализовать в обозримой перспективе - имею в виду весь проект. То, что строительство будет в рамках Сербии осуществлено в сроки, подтверждается, и мы исходим из этого. Сербский участок озабоченности не вызывает".

Александр Боцан-Харченко отметил, что начинания последних лет - стратегические в смысле как нашего двустороннего сотрудничества, так и российского экономического и энергетического присутствия в регионе и шире в Европе. "Разумеется, есть определенная неудовлетворенность, определенные ожидания, - сообщил он. - Прежде всего, назвал бы ту же торгово-экономическую сферу. При всей положительной динамике и содержании возможности России и Сербии в этой области до конца не реализованы. Неслучайно ставится задача резко повышать товарооборот, насыщать его, делать более сбалансированным, диверсифицировать номенклатуру. В политической сфере мы продвигаемся успешно: достаточно плотное и эффективное сотрудничество в международных делах, поддержка и взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ, на других международных площадках. Мы еще теснее должны координировать с Сербией наши усилия в области недопущения продвижения Косово в международные организации - это крайне актуальная задача. Мы должны работать еще эффективнее. Деятельность сторонников Косово, тех, кто поощряет косовскую независимость, его продвижение в международные структуры, нарастает. Действовать надо активно, упреждающе, повторю, в плотнейшем взаимодействии друг с другом. Наверное, применительно к Сербии, в любой области будет стремление к чему-то большему с учетом нашей духовной близости, исторических связей. Однако это особенно актуально для культурной, гуманитарной сферы, сферы человеческого общения. Будем интенсивнее развивать это направление, и, думаю, результаты не заставят себя ждать".

Посол поддержал тезис о том, что Сербия и Балканы требуют еще большего информационного присутствия России. "Мы этим занимаемся, есть новые медийные проекты, но предстоит еще очень много работы", - рассказал дипломат.

О росте напряженности на Балканах

Посол России пояснил, что причины негативных процессов в регионе в перекосах западной политики. "Если говорить о Сербии, то это одностороннее провозглашение независимости Косово и признание Косово в отрыве от международного права, в отрыве от резолюции 1244, которую принимал СБ ООН, и которая остается единственной основой урегулирования, - указал он. - Это отход от Дейтона. Это односторонний, несбалансированный подход Запада, когда поощряются одни стороны и игнорируются законные требования других. Это втягивание силой балканских стран в НАТО, вопреки общественному мнению и традициям и вообще здравому смыслу, навязывание требований и условий сотрудничества. Все это вкупе дает такой негативный результат. Естественно, это никогда не будет признано Западом, а в такой ситуации очень легко обвинять Россию и считать одной из задач устранение "вредоносного" российского влияния. Это вызвано тем, что за последние годы российское влияние усилилось, прежде всего - будем смотреть в корень этого дела - в связи с укреплением самой России во внутреннем плане, ростом международного авторитета, пониманием здесь, в регионе, что те принципы, которые мы отстаиваем, действительно справедливые и эффективные, пониманием того, что в своей политике мы ориентируемся на интересы самих наших партнеров в регионе, учитываем их специфику и никогда не пытаемся их "подмять", считаем, что к вопросам их независимости, их интересов надо относиться очень щепетильно и бережно. Наверное, все вместе это создает благоприятные условия. Да, возможностей сейчас больше, и мы хотим здесь присутствовать. Это и исторически обусловлено, и мотивировано современными задачами, если взять экономику и политическую составляющую. Говорить, к примеру, о безопасности в Европе без взаимодействия со странами Балканского региона трудно, это существенная часть".

Александр Боцан-Харченко также обратил внимание на тот факт, что нельзя найти с российской стороны ни одного заявления, в котором был бы намек на то, что целью нашей работы в регионе является устранение других игроков.

"Мы никогда не ставим задачу действовать во вред кому-то, мы действуем в обоюдных интересах в отношениях с государствами в регионе и с регионом в целом, - сказал дипломат. - С кем сотрудничать - суверенный выбор каждой из стран. Сербия проводит сбалансированную политику: выстраивает отношения с Евросоюзом, ведет предвступительные переговоры, при этом развивая сотрудничество с Россией. Пожалуй, Сербия сейчас - уникальный пример выдерживания такого баланса во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Что касается расширения НАТО в регионе, мы относимся к этому негативно. Такова базовая установка, позиция общеизвестная и объяснимая с точки зрения интересов России и европейской безопасности. Поэтому со столь высокой озабоченностью мы наблюдаем за давлением на страны с целью их втягивания в НАТО и за тем, как НАТО вне всяких международных норм, а иногда и прикрываясь многосторонними соглашениями, обустраивается в разных частях региона. Достаточно назвать базу "Бондстил" в Косово. Изначально база, в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН, создавалась для СДК ("Сил для Косово") как для миротворческих сил. Затем она была произвольно превращена в базу США "Бондстил". Теперь никто не может узнать, что там происходит. Считается, что это норма".

О натовских бомбардировках Сербии

"Что касается агрессии НАТО - тут важна и профессиональная оценка, и общечеловеческая. Это варварство, кощунство и дикость, - констатировал высокопоставленный дипломат. - В конце прошлого века - военная акция, бомбардировка в Европе. Последовательно дело велось к масштабной антибелградской операции, не только рассчитанной на подавление Сербии, но и имевшей более широкий, далекоидущий, глобальный смысл. Ведь за Сербией последовала целая череда односторонних военных действий в мире - вне международного права, на основе произвольных решений, как сейчас говорят, "правил", без всякого одобрения СБ ООН. Помню кадры первых ударов по Сербии, по Белграду. Казалось, что это фантастика, было трудно привыкнуть к мысли, что такова реальность 1999 года. Это было надругательством над суверенной страной. Недавно я был в Институте онкологии и радиологии Республики Сербии, руководство которого поднимало тему последствий бомбардировок и использования боеприпасов с урановой начинкой. Естественно, последствия есть, они колоссальные и чудовищные. Деятельность по расследованию всего, что происходило, должна вестись. Думаю, правда вскроется в полном объеме. Рано или поздно это случится".