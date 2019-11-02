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02.11.2019 12:50
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

По дорогам Москвы и Татарстана сейчас ездят 35 беспилотников

Текст: Владимир Баршев
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Всего 35 беспилотных автомобилей сейчас ездят по дорогам Москвы и Татарстана. Об этом сообщили в МВД России отвечая на запрос ТАСС.

В настоящее время в качестве эксперимента разрешена эксплуатация беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана при условии, что на водительском месте есть водитель, который сможет, в случае чего взять управление на себя. В основном, эти беспилотники тестировались до недавнего времени в московском Сколково и татарстанском Иннополисе в качестве такси. Но сейчас парк машин увеличился, и их тестируют и на других дорогах этих регионов.

Фото: iStock
На Невском проспекте в 2020 году запустят беспилотные автомобили

Напомним, что в постановлении правительства, которое регулирует эксперимент с беспилотниками готовятся поправки, которые значительно расширят географию тестирования этого транспорта. Испытывать эту технику смогут на дорогах общего пользования Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Ленинградской областей. А также в Чувашской Республике, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Расширение географии необходимо для того, чтобы испытать беспилотники в различных условиях. Кроме того, это связано с тем, что их изготавливают на нескольких предприятиях в стране, в том числе, на ГАЗе и КАМАЗе. А пока на дорогах ездят только беспилотники "Яндекс". Компания собиралась до конца года вывести на дороги минимум 100 беспилотников.

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