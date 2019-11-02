Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ролика на YouTube

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы не скрывающему свою ориентацию гомосексуалисту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - рассказала Иванова.

Напомним, что эта история началась после того, как депутат Петр Толстой обратился в МВД с просьбой проверить один из YouTube-каналов, в одном из роликов которого дети берут интервью у гея. Мальчики и девочки в возрасте от 10 до 13 лет на видео интересуются у молодого человека, почему в России запретили ЛГБТ-браки, как он понял, что он гей, а также задают другие вопросы по теме.

МВД быстро установило организатора съемок. В отношении него возбуждено административное дело по статье 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" Кодекса об административных правонарушениях. Тогда же материалы дела были направлены в СК, для проверки действий организаторов этих съемок на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями 135 "Развратные действия" и 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни". И, судя по всему, эти признаки найдены, раз уголовное дело возбуждено.