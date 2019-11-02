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02.11.2019 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ролика на YouTube

Текст: Владимир Баршев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы не скрывающему свою ориентацию гомосексуалисту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

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"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - рассказала Иванова.

Напомним, что эта история началась после того, как депутат Петр Толстой обратился в МВД с просьбой проверить один из YouTube-каналов, в одном из роликов которого дети берут интервью у гея. Мальчики и девочки в возрасте от 10 до 13 лет на видео интересуются у молодого человека, почему в России запретили ЛГБТ-браки, как он понял, что он гей, а также задают другие вопросы по теме.

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МВД быстро установило организатора съемок. В отношении него возбуждено административное дело по статье 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" Кодекса об административных правонарушениях. Тогда же материалы дела были направлены в СК, для проверки действий организаторов этих съемок на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями 135 "Развратные действия" и 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни". И, судя по всему, эти признаки найдены, раз уголовное дело возбуждено.

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