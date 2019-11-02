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02.11.2019 22:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны новые подробности в деле убийства главы ЦПЭ Ингушетии

Текст: Владимир Баршев
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

СМИ узнали новые подробности дела об убийстве Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Предполагаемый убийца бросил автомобиль возле метро "Университет", сейчас его осматривают криминалисты. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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"Брошенный автомобиль BMW обнаружен возле метро "Университет", сейчас там работают следователи и криминалисты. Киллер и его сообщники скрылись. Возможно пересели на другую машину. Сейчас просматриваются камеры видеонаблюдения, чтобы установить их маршрут", - сказал источник.

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны на улице Академика Анохина на западе столицы в субботу вечером. Убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле, для розыска которого введены планы "Перехват" и Вулкан".

Предполагается, что убийца использовал пистолет "Глок" австрийского производства. Этот вывод можно сделать по гильзам и пулям, найденным на месте преступления. Сам пистолет не обнаружен.

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