В Москве убит глава Центра противодействия экстремизму по Ингушетии

Инцидент произошел на улице Академика Анохина, дом 2, корпус 1. Их застрелил неизвестный мужчина из пистолета. В столице объявлен план "Перехват". Разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник.

В начале года на Эльджаркиева уже было совершено дерзкое покушение. 12 января на трассе "Кавказ" неизвестные преступники на машине буквально изрешетили автомобиль, в котором находился Эльджаркиев, двое его коллег и житель Назрани. В машину попало 17 пуль, сам борец с экстремизмом не пострадал. Но двое раненных при нападении скончались в больнице.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов и начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных выехали на место убийства. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Баранов и Ильиных выехали на место", - сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что убитый начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии находился в Москве не в командировке: "Он приехал в Москву по своим делам в свободное от службы время".