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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве убит глава Центра противодействия экстремизму по Ингушетии

Текст: Владимир Баршев
На западе Москвы убиты два человека. Один из них - глава Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, сообщает ТАСС. Второй - брат высокопоставленного полицейского.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Инцидент произошел на улице Академика Анохина, дом 2, корпус 1. Их застрелил неизвестный мужчина из пистолета. В столице объявлен план "Перехват". Разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник.

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В начале года на Эльджаркиева уже было совершено дерзкое покушение. 12 января на трассе "Кавказ" неизвестные преступники на машине буквально изрешетили автомобиль, в котором находился Эльджаркиев, двое его коллег и житель Назрани. В машину попало 17 пуль, сам борец с экстремизмом не пострадал. Но двое раненных при нападении скончались в больнице.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов и начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных выехали на место убийства. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Баранов и Ильиных выехали на место", - сказал собеседник агентства. Он также сообщил, что убитый начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии находился в Москве не в командировке: "Он приехал в Москву по своим делам в свободное от службы время".

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