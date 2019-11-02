"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в 15-м туре РПЛ

"Зенит" в статусе победителя первого круга РПЛ в субботу принимал ЦСКА. Матч завершился вничью - 1:1.

После ничейного результата в игре "Уфа" - "Локомотив" "сине-бело-голубые" гарантировали себе лидерство по итогам первого круга. Однако для Сергея Семака противостояние с ЦСКА имело важное значение - был шанс оторваться от преследователей еще на два очка.

"Зенит" начал матч активнее соперника и больше владел мячом. В одном из эпизодов команда Семака должна была оставаться вдесятером после откровенного удара сзади по ногам в исполнении Сердара Азмуна. Однако судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым, а также с видеоассистентами Виталием Мешковым и Сергеем Карасевым этот момент откровенно прозевала. Иранец спокойно продолжил матч.

"Зенит" продолжал больше атаковать, однако армейцам удавалось без видимых усилий отбиваться и не забывать о контригре. Несколько ударов по воротам нанес Никола Влашич, но отличиться он все никак не мог. А в компенсированное время первого тайма Влашич неотразимо пробил в дальний угол, открыв счет в матче.

"Зенит" явно озадаченный произошедшим ушел на перерыв. В начале второго тайма подвел ЦСКА Яка Бийол. За несколько минут он получил две желтые карточки и вынужден был покинуть поле. "Зенит" продолжил осаду ворот гостей, но в одном из моментов мог пропустить еще. Но Федор Чалов свой момент не использовал, тогда как вышедший на замену Александр Ерохин с передачи Артема Дзюбы точно пробил в угол.

Концовка матча получилась напряженной и богатой на карточки. Снова весьма грубо действовал Азмун, но на этот раз получил предупреждение. Несмотря на все старания "Зенита", счет в матче не изменился.

"Зенит" после 15-ти туров набрал 33 очка, что на три больше, чем у "Локомотива". ЦСКА же находится на пятой позиции с 27-ю очками.