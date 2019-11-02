Гастроэнтеролог рассказала, чем полезен бульон

Куриный бульон имеет полезные свойства.

О них aif.ru рассказала терапевт-гастроэнтеролог Татьяна Майорова. По словам врача, бульон является пищей, насыщенной кальцием, фосфором, цинком, селеном и магнием. Кроме того, он способствует восполнению жидкости, которая теряется при высокой температуре, а также облегчает боль в горле.

"Ученые доказали, что бульон снижает способность белых клеток крови (а они и вызывают воспаление) к направленному движению. Благодаря этому меньшее их количество добирается до верхних дыхательных путей. Поэтому воспалительный процесс затихает и больному становится легче", - поясняет специалист.

Также Татьяна Майорова добавляет, что пользу может принести и куриное мясо. Оно полезно для предупреждения повышенного артериального давления и инфаркта миокарда.

Между тем ранее диетолог Елена Соломатина отмечала, что бульон из магазинных куриц уже не является столь полезным продуктом, каким был когда-то. Дело в том, что сейчас куриц выращивают в других реалиях, и это негативно отражается на качестве бульона.