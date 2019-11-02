Мать девочки из США с "маской Бэтмена" поблагодарила россиян

Кэрол Феннер поблагодарила жителей России за помощь и слова поддержки в адрес ее дочки Луны, которую краснодарские врачи лечат от так называемой "маски Бэтмена" - крупного родимого пятна, которое заняло почти все лицо ребенка.

- Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России. Все были очень добры, и это помогает нам каждый день, - написала она на своей странице в Instagram.

Она также добавила, что многие хотят перевести финансовую помощь на банковскую карту. "Как туристы мы не можем открыть этот счет здесь".

Об истории приезда в Краснодар девочки из США и ее мамы Кэрол "РГ" уже писала ранее. Девочку с невусом - родимым пятном, напоминающим маску Бэтмена, отказались лечить в США, но за сложный случай неожиданно взялись кубанские врачи.

В Краснодаре специалисты частной клиники уже провели первую операцию на лобной части лица до бровей. Ожидается, что следующую операцию врачи проведут через 1,5-2 месяца, когда у девочки полностью заживет та часть кожи, где был удален невус.