В Краснодаре врачи клиники лазерной терапии успешно провели девочке из США Луне Феннер первую операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена", с которым она родилась. Эта история попала в топ мировых новостей: кубанские медики взялись за лечение ребенка фактически после того, как от него отказались американские доктора.

- Поскольку наша клиника специализируется на онкологических заболеваниях кожи и сложных заболеваниях, мы отслеживаем подобные случаи по всему миру, - рассказал корреспонденту "РГ" исполнительный директор клиники лазерной терапии Андрей Алексуткин. - Поэтому нас заинтересовала новость из США, что у женщины родилась девочка с большим пятном на лице и медики оказались не в состоянии ей помочь. С Кэрол, мамой Луны, связались через соцсеть, предложили свои услуги. Сначала она категорически отказалась, сказав, что лечиться ее дочь будет только дома. Но после видеоконференции через интернет и общения с врачом она решила приехать в Краснодар.

Оказалось, Кэрол Феннер лечилась от бесплодия и долгожданная дочка стала "настоящим чудом". После рождения Луны семья переехала из Бразилии в Майами.

Как рассказала Кэрол журналистам, вместе с Луной она побывала на приеме у ведущих хирургов Чикаго, Нью-Йорка и Бостона.

- Везде нам предлагали длительную процедуру лечения с множеством лазерных операций, которые должны продлиться до четырех лет, - пояснила Феннер. - Это очень агрессивный инвазивный процесс стоимостью 400 тысяч долларов. Нам в жизни такую сумму не скопить. А страховая компания отказалась оплачивать лечение.

В соцсетях Кэрол рассказала о своей беде, что и привело к знакомству с кубанскими медиками. Причем ее решение - ехать лечиться в Россию - большинство знакомых и друзей восприняли с недоумением.

- Все говорили, что я сошла с ума, ведь лучшие хирурги живут в США, - признается Кэрол. - Но пока все идет хорошо.

Решение ехать лечиться в Россию знакомые и друзья Кэрол восприняли с недоумением

В России Кэрол с дочерью предстоит провести около полутора лет (это время операций и реабилитационного периода).

Хотя лечение в Краснодарской клинике будет платным, его стоимость гораздо меньше, чем в США.

- Первая из запланированных операций прошла успешно, в штатном режиме, без каких-либо неожиданностей, - говорит Алексуткин. - Девочке провели фотодинамическую терапию, в результате которой невус (пятно) на избранном участке был полностью удален. Операцию сделали на лобной части лица до бровей.

Сейчас Луна чувствует себя хорошо, ей не потребовался курс антибиотиков после операции. Девочке наложена стерильная повязка, которая ежедневно меняется.

Ожидается, что следующая операция состоится через полтора-два месяца, когда у девочки полностью заживет лобная часть лица.

По словам медиков, опасность обширного родимого пятна, как у Луны Феннер, состоит в том, что в будущем велик риск появления онкологического заболевания. Так, при обследовании у девочки обнаружили сразу три потенциально опасных очага.

Чтобы минимизировать последствия удаления невуса, краснодарские врачи применили особую методику. Она состоит в том, что пациентке вводят препарат фотодитазин, который накапливается на месте невуса и под воздействием лучей лазера приводит к гибели ткани. Под образовавшейся коркой образуется новая, здоровая кожа. После этого лазером уменьшается пигментация. Это позволяет гарантировать, что на новой коже после удаления невуса не будет рубцов и она окажется близка к естественной.

Роковой диагноз

Как говорят врачи, родимое пятно, или по-научному "невус", это обычно безобидное и безвредное образование на коже, которое появляется из-за чрезмерного роста пигментных клеток (меланоцитов). Невусы обычно являются врожденными или появляются в детстве и подростковом возрасте, хотя могут вырастать и у взрослых людей. Но, если родимые пятна имеют признаки меланомы, то есть рака кожи, их надо немедленно лечить. По данным Американского онкологического общества (American Cancer Society), на долю меланомы приходится лишь один процент всех случаев рака кожи, но именно это заболевание становится причиной большинства случаев смерти при онкологии кожных покровов.

Мнение

Глеб Кондратьев, заведующий кафедрой онкологии, детской онкологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России:

- Не могу дать какого-то детального заключения, поскольку знаком с ситуацией Луны Феннер поверхностно. Соответственно, и все обоснования тут могут быть только с определенным уровнем допущений.

Несколько лет назад у нас в отделении был случай, похожий на ситуацию с Луной Феннер. Правда, площадь поражения у пациента была меньше, а сама область находилась на спине. Врачи проводили операции поэтапно, также делали пластику. Однако у Луны лечение сильно осложняется тем, что невус расположен на лице и нужно сделать так, чтобы кожный покров пострадал минимально. Вообще, этот случай уникальный - прежде всего размерами родимого пятна. А удаление образований, которые в дальнейшем могут стать причиной онкологических заболеваний, должно проводиться радикально. При использовании лазера - это более трудная задача.

Для того же, чтобы дать более конкретное заключение, надо детально вникать в информацию и изучать международный опыт лечения таких заболеваний.