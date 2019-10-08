На Кубани провели первую операцию девочке с "пятном Бэтмена"

В Краснодаре врачи частной клиники провели первую операцию девочке из США Луне Феннер по удалению с лица "пятна Бэтмена", с которым она родилась. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал исполнительный директор краснодарской клиники лазерной терапии Андрей Алексуткин.

- Операция прошла успешно, в штатном режиме, без каких-либо неожиданностей, - пояснил Андрей Алексуткин. - Девочке была проведена фотодинамическая терапия, в результате которой невус (пятно) на избранном участке был полностью удален. Операция была проведена на лобной части лица до бровей. Все действия проходили под местной анастезией и заняли около часа.

По словам врачей, сейчас Луна Феннер чувствует себя хорошо, ей не потребовался курс антибиотиков после операции, не произошло повышения температуры или других осложнений. Девочке наложена стерильная повязка, которая ежедневно меняется врачами.

Ожидается, что следующую операцию врачи проведут через 1,5 - 2 месяца, когда у девочки полностью заживет та часть лица, где был удален невус.

Об истории приезда в Краснодар девочки из США и ее мамы Кэрол "РГ" уже неоднократно писала ранее. Девочку отказались лечить в США, но за сложный случай неожиданно взялись кубанские врачи.