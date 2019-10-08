Новости

Устинов согласился сразиться с Усиком вместо Спонга 11:51
В брянской колонии осужденный умер от побоев 11:48
На Кубани провели первую операцию девочке с "пятном Бэтмена" 11:41
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку 11:39
США разработали план по сдерживанию России в Черном море 11:38
Под Омском первоклассника госпитализировали с отравлением алкоголем 11:34
Новый Skoda Superb в России: с одним мотором и пока очень дорого 11:31
Москвичек приглашают на бесплатное обследование груди 11:23
Путин отметил значительный вклад Бушмина в развитие парламентаризма 11:12
Названа самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве 11:07
Цены на недвижимость на вторичном рынке выросли на 7,4 процента 10:58
Нижегородский мотогонщик поборется за звание пилота команды Red Bull 10:55
В Челябинске сотрудников трудинспекции задержали за миллионную взятку 10:40
Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой 10:39
Покупателей заинтересовало жилье от 200 миллионов рублей 10:36
В Крыму по перстню установят личность офицера, погибшего 250 лет назад 10:33
В Магаданской области во время взлета упал самолет 10:23
В НАО работодатель продал оленей на мясо, чтобы выплатить зарплату 10:21
В Самаре собрали первый в мире водородный вездеход-"мотособаку" 10:17
В Рыбинске заложили две "Кометы" на подводных крыльях 10:09
Названы самые популярные лечебно-оздоровительные курорты России 10:04
Театр балета имени Якобсона впервые выступит во Владивостоке 10:01
В GAC Motor назвали дату начала продаж автомобилей в России 10:01
В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами 09:48
Экс-глава рудника "Мир" найден мертвым в якутском СИЗО 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
08.10.2019 11:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани провели первую операцию девочке с "пятном Бэтмена"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре врачи частной клиники провели первую операцию девочке из США Луне Феннер по удалению с лица "пятна Бэтмена", с которым она родилась. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал исполнительный директор краснодарской клиники лазерной терапии Андрей Алексуткин.

Фото: iStock
Врачи рассказали о девушке из Армении, которая плачет кристаллами

- Операция прошла успешно, в штатном режиме, без каких-либо неожиданностей, - пояснил Андрей Алексуткин. - Девочке была проведена фотодинамическая терапия, в результате которой невус (пятно) на избранном участке был полностью удален. Операция была проведена на лобной части лица до бровей. Все действия проходили под местной анастезией и заняли около часа.

По словам врачей, сейчас  Луна Феннер чувствует себя хорошо, ей не потребовался курс антибиотиков после операции, не произошло повышения температуры или других осложнений. Девочке наложена стерильная повязка, которая ежедневно меняется врачами.

Ожидается, что следующую операцию врачи проведут через 1,5 - 2 месяца, когда у девочки полностью заживет та часть лица, где был удален невус.

Об истории приезда в Краснодар девочки из США и ее мамы Кэрол "РГ" уже неоднократно писала ранее. Девочку отказались лечить в США, но за сложный случай неожиданно взялись кубанские врачи.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Поздравление Владимиру Путину появилось в небе над Голливудом
Конгрессмен осудил желание США разорвать Договор по открытому небу
В ООН прокомментировали невыдачу виз дипломатам из России