По Крымскому мосту за полтора года проехали 8 млн автомобилей

За полтора года по Крымскому мосту проехали 8 миллионов машин.

Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Самая большая интенсивность движения зафиксирована в прошедшем августе - по мосту проехал 1 миллион машин. Суточный рекорд - 12 августа: почти 36 тысяч машин.

Поток автомобилей на полуостров больше на один процент (4,034 миллиона), чем с полуострова на Тамань.

Чаще всего по мосту ездят крымчане и краснодарцы.

Автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались Крымским мостом вместо паромной переправы, за полтора года сэкономили почти 26 миллиардов рублей.

Напомним, недавно стало известно расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом уже в декабре 2019 года - когда откроют железнодорожную часть Крымского моста. Двухэтажный скорый поезд под № 28 Москва - Симферополь будет отправляться из Москвы в 23 часа 45 минут. Он проследует через Рязань, Лиски, Ростов, Тамань, Керчь, Джанкой и прибудет в Симферополь в 8 часов 50 минут. Общее время в пути - 33 часа 5 минут.