Спутники "Гонец" доставит на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1"

"Роскосмос" не отказывается от создания нового семейства российских экологически чистых ракет "Ангара", но под запуск с космодрома Восточный в 2021 году трех спутников "Гонец" адаптировали проверенный носитель "Союз-2.1".

Такой вывод следует из сообщения о том, что "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", и последовавших за тем комментариев из самой космической госкорпорации.

Летные испытания ракет-носителей семейства "Ангара" продолжатся, поспешили успокоить в пресс-службе "Роскосмоса". А их серийное производство, по заявлениям из того же источника, будет запущено на ПО "Полет" в Омске в 2023 году.

Сегодня же в пресс-службе корпорации подтвердили, что запуск трех спутников "Гонец" с космодрома Восточный в 2021 году будет осуществлен с помощью ракеты "Союз-2.1", а не носителя "Ангара", как ранее планировалось. При этом добавили, что ракеты "Союз 2.1" полностью адаптированы под космические аппараты "Гонец".

По данным РИА Новости, контракт "Роскосмоса" с Центром Хруничева стоимостью более двух миллиардов рублей был подписан 25 июля 2019 года. "Ангара" должна была быть готова к 15 октября 2021 года и предназначалась для выведения на орбиту спутников "Гонец-М" с номерами 33, 34 и 35. На 30 октября по решению "Роскосмоса" контракт расторгнут. О причинах не сообщается.

Напомним, "Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, которые должны прийти на смену ракетам "Рокот" и "Протон". В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

Как ранее сообщалось, на космодроме Восточный идет строительство второй очереди инфраструктуры - именно под "Ангару". Первая, практически завершенная очередь космодрома включает стартовый комплекс под ракеты "Союз", с которого уже проведены успешные запуски.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщили в пресс-службе корпорации, 5 ноября планирует побывать с инспекцией на космодроме Восточный, а на 6-7 ноября намечена его рабочая поездка в Омск - чтобы оценить ситуацию с подготовкой производства ракет семейства "Ангара".

Руководство Роскосмоса, как следует из того же заявления, "считает запуск производства универсальных ракетных модулей "Ангары" на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжелая "Ангара" должна полностью заменить "Протоны".