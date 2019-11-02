Участника "Евровидения" назвали на шоу "Голос" ресторанным певцом

38-летний белорусский певец и композитор Руслан Алехно, выступавший в 2008 году на "Евровидении", не прошел слепые прослушивания на музыкальном шоу Первого канала "Голос".

Фрагмент с выступлением артиста размещен на официальном YouTube-аккаунте программы.

Руслан исполнил песню Раймонда Паулса и Андрея Вознесенского "Подберу музыку". Ранее прославленную советским эстонским певцом Яаком Йоалой.

Член жюри Полина Гагарина была несколько обескуражена тем, что давно знакома с Русланом, в том числе - как с "потрясающим певцом", но тем не менее его не узнала. "Прости меня", - извинилась артистка.

Остальные наставники "Голоса" - Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Константин Меладзе - после исполнения отметили, что конкурсанту не хватило оригинальности в подаче материала.

При этом Меладзе оказался категоричен, охарактеризовав номер сурово: "Совокупность вас и этой песни привела к абсолютно ресторанному пению", - сказал.

Поясняя, что по экспертной оценке Меладзе, пение Руслана "неплохо, но подразумевает, что слушать такую музыку надо выпившим". Подытожив: "Шаблонно. У нас в Николаеве, где я учился, в ресторане вот точно так же пели".

Известный эстет Шнуров коллегу поддержал, но слегка возразил Сюткин, который "никакого ресторана не почувствовал".

Что до самого конкурсанта, то Алехно высказался за кулисами в том плане, что попробовать в любом случае стоило - дабы в старости потом не жалеть.