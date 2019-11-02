В автошколе этому не учат. Что означают сигналы и жесты водителей

На дороге водители применяют достаточно широкий набор невербальных сообщений - жестов, звуковых и световых сигналов с целью коммуникации с другими участниками движения. В этом материале мы суммировали ключевые "месседжи", которые могут сделать движение более безопасным и обеспечить обратную связь между водителями и пешеходами.

Дальний свет для изгнания "тихохода"

Фото: iStock

Пожалуй, самый распространенный световой сигнал, имеющийся в арсенале водителей, это помигивание дальним светом. Чаще всего такое послание отдается тихоходам, занявшим скоростной левый ряд шоссе, с тем, чтобы те освободили "взлетную", перестроившись правее.

Надо сказать, что хотя манера сгонять неторопливых водителей "дальним" укоренилась, от такой практики лучше отказаться, хотя бы потому, что такое поведение невежливо и даже опасно - своим "дальним" вы ослепляете водителя впереди идущей машины.

Гораздо более корректным будет приблизиться к тихоходу в левом ряду и включить левый "поворотник". Собственно, именно так поступают в подобных ситуациях западные автомобилисты, и эти хорошие манеры стоит перенять.

Дальний свет как предупреждение

Фото: iStock

Не секрет, что на дороге многие предупреждают парой помигиваний "дальним" водителей встречных машин. Как правило, такой световой "дуплет" используется для того, чтобы оповестить о засадах сотрудников ДПС или частниках с "треногами" (мобильными камерами фиксации скорости).

Если вы практикуете такую семафорную солидарность, вам следует делать это с осторожностью. Дело в том, что в соответствии с ПДД за такую практику согласно статье 12.20 КоАП РФ "Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки" штрафуют на 500 рублей. Впрочем, доказать, что семафорили именно вы, инспекторам будет проблематично.

Другие случаи использования "дальнего"

Фото: iStock

Впрочем, существуют и другая "семантика" дальнего света. Порой помигиванием водители могут предупреждать об опасном участке дороги. Один короткий сигнал - это предложение водителю встречного автомобиля проехать первым (значение - "пропускаю!").

Длинный, продолжительный "дальний" применяется водителем при чрезвычайной ситуации на дороге - когда он выехал на "встречку" и не успевает завершить маневр. Сигнализация "дальним" в данном случае - это крайняя мера.

Нарушитель дает понять водителям встречных машин, что будет завершать перестроение и просит их принять правее, оставив ему коридор для движения. Дальний свет в комбинации с правым "поворотником" - это обращение к водителю машины, едущей впереди. Перевести такое послание можно так - "Съезжай по возможности на обочину, нужна помощь".

Смысл сигналов "поворотников"

Фото: iStock

У многих водителей и в особенности у "дальнобойщиков" распространен такой алгоритм предупреждения водителей, следующих за ними. Включенный левый "поворотник" означает - "Обгонять нельзя! На встречной полосе машина!". А включая правый "поворотник", водитель, следующий в той же полосе впереди вас, сигнализирует, что "встречка" свободна, и вы успеете совершить обгонный маневр.

Отметим, что слепо следовать таким световым советам все же не стоит. Убедитесь сами, что "встречка" свободна, как того, кстати, требует ПДД. Тем более не стоит сорвя голову идти на обгон, следуя за впереди идущей машиной. За так называемый "паровозик" можно получить наказание в виде крупного штрафа и даже лишиться водительского удостоверения, о чем информирует пункт 11.2 ПДД.

Сигналы "аварийкой"

Фото: iStock

В последние годы стало хорошим тоном благодарить пропустившего вас водителя, моргая "аварийкой". Долго сигнализировать, кстати, таким образом не стоит. Оптимально - от одного до трех подмигиваний. Долго или несподручно тянуться до кнопки "аварийки" - тот же смысл имеет поочередное включение левого, а затем правого "поворотника".

Второй не менее часто применяющийся алгоритм включения аварийной сигнализации - это извинение за непреднамеренную грубость на дороге. Нередко "аварийку" включают водители, непреднамеренно "подрезавшие" соседа по потоку.

Еще один сценарий использования "аварийки" уже напрямую связан с безопасностью. Обязательно семафорьте "аварийкой", если перед вами возникло неожиданное препятствие в виде аварии, затора или, к примеру, разбитой дороги.

Если автомобиль выезжает задним ходом с включенной аварийкой, таким образом он просит вас его пропустить. Его месседж в данном случае - с трудом отслеживаю обстановку сзади. "Аварийку" также стоит включать для оповещения водителя, следующего за вами в темное время суток с включенным дальним светом. Тем самым вы рекомендуете ему переключиться на ближний свет, чтобы он не слепил вас.

Наконец, если в ночное или вечернее время обогнавший вас автомобиль включает "аварийку", весьма вероятно, что у вас включен дальний свет, который мешает впереди едущим автомобилям.

Использование стоп-сигналов

Фото: iStock

Серией несильных коротких нажатий на тормоз вы можете просигнализировать водителю, "приклеившемуся" к вашему заднему бамперу, что ему следует держать большую дистанцию. Понятно, что выполнять этот маневр нужно крайне аккуратно.

Сигнал клаксона

Фото: iStock

Предупредительные сигналы могут быть также и звуковыми. По правилам клаксон разрешается применять вне населенных пунктов. Однако реальная практика говорит о том, что "бибикание" очень частый инструмент коммуникации именно в крупных городах.

Понятно, что вызывать приятеля из дома и тонизировать замешкавшегося на светофоре коллегу сигналом клаксона не вполне прилично. Однако это хороший инструмент, если, например, водитель впереди идущей машины начинает сдавать назад, не видя вас. Кроме того, в последние годы у сигналов клаксона сформировалась следующая смысловая нагрузка. Короткий гудок означает приветствие, знак благодарности (например, это своеобразное "пожалуйста" за то, что человек извинился или поблагодарил вас "аварийкой").

Длинный гудок в сочетании с морганием дальним светом - это четкое указание на наличие каких-либо проблем на дороге или с машиной. Вам стоит немедленно остановиться, так как либо впереди опасность, либо ваш автомобиль неисправен. Короткий или серия коротких звуковых сигналов подаются для привлечения внимания водителей и пешеходов. Такое предупреждение дается, к примеру, о ремонтных рабочих или детях на дороге, а также в условиях недостаточной видимости во избежание ДТП.

Жестикуляция

Фото: iStock

Указательный палец, направленный в сторону обочины, означает, что у автомобиля имеется неисправность, необходимо остановиться и проверить.

Рука рисует в воздухе круг и указывает на дорогу - значит, что у вашей машины спущена шина.

Жест разжимания согнутых в кулак пальцев символизирует включение лампочки и означает, что необходимо включить ближний свет

Ладонь опускающаяся в горизонтальной плоскости - "сбавь скорость, притормози, остановись". Тот же жест подают, чтобы предупредить соседа по потоку, что у него открыт багажник.

Указательный палец или кисть, указывающие на дверь означают, что у соседа неплотно захлопнута дверь или створкой прижат ремень безопасности.

Наконец, похлопывание по плечу или растопыренные пальцы руки - это предупреждение о полицейской засаде.