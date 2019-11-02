В результате теракта в Сирии погибли 15 человек

По предварительным данным, 15 человек погибли, 30 получили ранения в результате теракта в пограничном городе Тель-Абьяд на севере Сирии, который был захвачен один из первых во время военной операции Турции "Источник мира", сообщает информационное агентство Reuters.

По данным полиции, в центре города вблизи заправочной станции взорвался заминированный автомобиль. Большинство раненых были направлены в турецкие лечебные учреждения, так как они не могли получить помощь на месте.

Нападение произошло спустя две недели относительного спокойствия после достижения соглашения между Россией и Турцией о выводе подразделений курдских сил самообороны за пределы буферной зоны безопасности. Турецкая сторона заявила, что в случае срыва договоренностей может начать второй этап операции.