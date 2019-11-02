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02.11.2019 16:20
Рубрика: Видео

Видео: владелец Lamborghini разбил машину, проехав всего 100 метров

Текст: Вадим Давыденко

"Машину купил, права купил, научиться водить - не купил", неодобрительно поджав губы наверняка сказал бы условный обыватель, увидев этот видеоролик. И мы, не зная ни владельца роскошного суперкара, ни причин, по которым он попал в это нелепое ДТП, тоже негодуем и недоумеваем: как можно быть таким неосторожным за рулем столь замечательной машины?

Фото: www.youtube.com
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Видео снято в Великобритании на тусовке владельцев родстеров, где в крутости решили посоревноваться зеленый 5-цилиндровый Lamborghini Gallardo и серый 10-цилиндровый Lamborghini Huracán. 1100 лошадиных сил на двоих, у одного - преселективная 7-ступенчатая трансмиссия, а у другого - роботизированная 6-ступенчатая.

А еще фирменная фишка Huracán - собственная система инерциальной навигации LPI, дающая более точные данные перемещения автомобиля и тем самым, по словам разработчиков, кардинально улучшающая его управляемость.

Но это всё технические нюансы, а главное в машине, как показывает практика, это водитель. И именно он в этот день оказался слабым звеном. Через 6 секунд после старта Huracán эффектно финишировал, разбив бампер о чей-то кирпичный забор, изуродовав багажник и смяв правое заднее крыло.

Названы самые популярные автомобили среди корпоративных покупателей
Две модели Volkswagen подешевели в России
#видео #авто