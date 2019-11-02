Загитова не разочарована вторым местом на Гран-при во Франции

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не разочарована вторым место, которое она заняла на этапе Гран-при, который проходил во Франции.

В соревнованиях одиночниц Загитова по итогам короткой и произвольной программы набрала 216,06 балла. Победу же одержала еще одна представительница России Алена Косторная, набравшая 236,00 балла.

Загитова после завершения соревнований призналась, что итоговый результат ее не разочаровал.

"Для меня это вообще никакое не разочарование, - приводит ТАСС слова Загитовой. - Некоторые мне уже начинают говорить, чтобы не расстраивалась, а с чего я должна расстраиваться, я не понимаю, место для меня вообще не стимул сейчас. Я каталась в удовольствие. Я очень рада, что здесь было многих русских болельщиков - они всех поддерживали, и меня тоже".

По признанию Загитовой, ошибка на первом прыжке подтолкнула ее добавить дополнительный прыжок к лутцу. Олимпийская чемпионка уверена, что ей много над чем нужно поработать перед участием на этапе Гран-при в японском Саппоро, который пройдет с 23 по 25 ноября. Для выхода в финал серии россиянке достаточно занять в Японии место не ниже второго.