Косторная оставила Загитову без золота на Гран-при в Гренобле

Новости

Загитова сумела избежать штрафа за падение на Гран-при Франции 22:42
Стали известны новые подробности в деле убийства главы ЦПЭ Ингушетии 22:10
В результате теракта в Сирии погибли 15 человек 22:00
Мать девочки из США с "маской Бэтмена" поблагодарила россиян 21:41
В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство 21:23
Курские школьницы устроили погром на кладбище и сняли это на видео 21:04
На Вятке шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день 20:48
Боксер Тищенко защитил чемпионский титул в Екатеринбурге 20:24
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ролика на YouTube 19:55
В автошколе этому не учат. Что означают сигналы и жесты водителей 19:43
В США запустили к МКС ракету Antares с грузовиком Cygnus 19:40
В Приморье в руках у женщины взорвался найденный на улице сверток 18:45
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море 18:35
Минск: Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту 18:34
Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы 18:27
Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции 17:54
В Башкирии трое детей провалились под лед, один ребенок погиб 17:54
Убитый в детском саду мальчик похоронен в Нарьян -Маре 17:49
Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске 17:42
УАЗ "Астеро". Двигатель V8 и комфортный салон 17:30
Мать Криштиану Роналду пожаловалась на футбольную мафию 17:30
В Саратове отец задержал мужчину, напавшего на его девятилетнюю дочь 17:18
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви 17:08
Врач рассказала, какие болезни можно определить по запаху человека 16:55
Видео: владелец Lamborghini разбил машину, проехав всего 100 метров 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
02.11.2019 23:02
Рубрика: Спорт

Косторная оставила Загитову без золота на Гран-при в Гренобле

Текст: Анна Козина
Дебютантка взрослого сезона Алена Косторная выиграла этап Гран-при Франции, который проходит в Гренобле. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место. Американка Мэрайя Белл - третья.
Фото: REUTERS/Raniero Corbelletti/AFLO Фото: REUTERS/Raniero Corbelletti/AFLO
Фото: REUTERS/Raniero Corbelletti/AFLO

Косторная захватила лидерство после короткой программы, в которой исполнила тройной аксель. В произвольной Алена сделала уже два акселя, один - в каскаде с двойным тулупом.

Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции

Напомним, что 16-летняя Алена Косторная, несмотря на красивое и женственное катание, считалась "слабым звеном" в компании "квадисток" Этери Тутберидзе - Александры Трусовой и Анны Щербаковой, так как не владела ни четверными прыжками, ни тройным акселем. Но на предсезонном турнире "Финляндия Трофи" Косторная всех удивила, когда заявила в произвольной программе два "трикселя" и чисто их исполнила. Тогда Косторная смогла обойти опытную Елизавету Туктамышеву, которая также имеет в своем арсенале этот самый сложный для женского одиночного катания прыжок.

Во Франции Косторная опередила олимпийскую чемпионку Алина Загитову, для которой это был первый полноценный старт в этом сезоне. В произвольной Алена получила 159,45 балла и 236,00 балла в сумме за два выступления.

Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
Загитова считает, что могла выступить лучше

Загитова была не очень довольна короткой программой, произвольную тоже не получилось исполнить чисто. В самом начале программы "Клеопатра" Загитова не справилась с тройным лутцем, хотя падение засчитано не было. Все остальные прыжковые элементы были сделаны без ошибок (141,82 и 216,06 соответственно).

Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла на Гран-при Франции последнее, 12-е место (144,89 балла).

Напомним, что нашим фигуристкам пока нет равных в серии Гран-при. Первый этап в Америке выиграла Анна Щербакова, второй старт "Скейт Канада" остался за Александрой Трусовой.

Между тем

В танцах на льду российские фигуристы остались без медалей. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли пятое место (184,44).

Победу на домашнем этапе Гран-при предсказуемо одержали двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпиады Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. По сумме двух прокатов они набрали 222,24 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (204,84), тройку призеров замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,34).

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение"
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей