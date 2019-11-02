Косторная оставила Загитову без золота на Гран-при в Гренобле

Дебютантка взрослого сезона Алена Косторная выиграла этап Гран-при Франции, который проходит в Гренобле. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место. Американка Мэрайя Белл - третья.

Косторная захватила лидерство после короткой программы, в которой исполнила тройной аксель. В произвольной Алена сделала уже два акселя, один - в каскаде с двойным тулупом.

Напомним, что 16-летняя Алена Косторная, несмотря на красивое и женственное катание, считалась "слабым звеном" в компании "квадисток" Этери Тутберидзе - Александры Трусовой и Анны Щербаковой, так как не владела ни четверными прыжками, ни тройным акселем. Но на предсезонном турнире "Финляндия Трофи" Косторная всех удивила, когда заявила в произвольной программе два "трикселя" и чисто их исполнила. Тогда Косторная смогла обойти опытную Елизавету Туктамышеву, которая также имеет в своем арсенале этот самый сложный для женского одиночного катания прыжок.

Во Франции Косторная опередила олимпийскую чемпионку Алина Загитову, для которой это был первый полноценный старт в этом сезоне. В произвольной Алена получила 159,45 балла и 236,00 балла в сумме за два выступления.

Загитова была не очень довольна короткой программой, произвольную тоже не получилось исполнить чисто. В самом начале программы "Клеопатра" Загитова не справилась с тройным лутцем, хотя падение засчитано не было. Все остальные прыжковые элементы были сделаны без ошибок (141,82 и 216,06 соответственно).

Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла на Гран-при Франции последнее, 12-е место (144,89 балла).

Напомним, что нашим фигуристкам пока нет равных в серии Гран-при. Первый этап в Америке выиграла Анна Щербакова, второй старт "Скейт Канада" остался за Александрой Трусовой.

Между тем

В танцах на льду российские фигуристы остались без медалей. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли пятое место (184,44).

Победу на домашнем этапе Гран-при предсказуемо одержали двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпиады Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. По сумме двух прокатов они набрали 222,24 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (204,84), тройку призеров замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,34).