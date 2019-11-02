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02.11.2019 22:42
Рубрика: Спорт

Загитова сумела избежать штрафа за падение на Гран-при Франции

Текст: Анна Козина
Олимпийская чемпионка Алина Загитова не смогла чисто откатать произвольную программу на Гран-при Франции.
Фото: REUTERS/Raniero Corbelletti/AFLO Фото: REUTERS/Raniero Corbelletti/AFLO
Фото: REUTERS/Raniero Corbelletti/AFLO

В самом начале выступления Загитова не справилась с тройным лутцем. На приземлении она споткнулась и коснулась льда рукой, но падение засчитано не было. Спортсменка избежала балла штрафа.

Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
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Остальные прыжки Алина сделала без ошибок: каскад "двойной аксель - тройной тулуп", тройной сальхов, двойной аксель, сложнейший каскад "тройной лутц - тройной риттбергер", каскад тройной флип - двойной тулуп - двойной риттбергер", тройной флип.

За произвольную программу "Клеопатра" Загитова набрала141,82 балла. В сумме за два проката - 216,06 балла.

После короткой программы она занимала второе место, проигрывая Алене Косторной.

Спорт Фигурное катание
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