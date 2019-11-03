Альварес откажется от титула, выигранного у Ковалева

Мексиканец Сауль Альварес откажется от чемпионского титула в полутяжелом весе по версии WBO, который он завоевал, нокаутировав россиянина Сергея Ковалева.

Мексиканский боксер Сауль Альварес, который в ночь на воскресенье нокаутировал в 11-м раунде россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории, не планирует защищать этот титул.

После поединка Альварес признался, что хотел бы снова драться в менее тяжелых весовых категориях, однако не исключил, что при определенных условиях может снова выйти на ринг против кого-то из полутяжей.

Однако позже команда мексиканца заявила, что Альварес принял другое решение. "Сауль вернется в средний вес", - сказал представитель команды Альвареса ТАСС.

Для мексиканца чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе стал уже четвертым в разных весовых категориях за карьеру.